Water Scarcity : जळगाव जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे सावट होतेय गडद; १३ गावांसाठी २० टँकर, सिंचन प्रकल्पांत ३४ टक्केच साठा

जळगाव - ‘अल निनो’च्या प्रभावाने यंदा मॉन्सून लांबतोय. दुसरीकडे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल होत चालली आहे. त्यामुळे कूपनलिका, विहिरी आटल्या आहेत. जिल्ह्यात काही अंशी तापमानात घसरण झाली असली तरी उष्ण वाऱ्यांसह आर्द्रतेमुळे प्रकल्पामधील जलसाठ्यात कमालीची घट होत आहे..सध्यास्थितीत जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांत सरासरी ३४.३६ टक्के उपयुक्त जलसाठा आहे. चार तालुक्यांतील १३ गावांत पाणीटंचाईचे सावट दिसून येत आहे. टंचाई निवारणासाठी २० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांत ५५ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.राज्यासह जिल्ह्यावर यंदा ‘अल निनो’च्या संकटामुळे मॉन्सूनचे आगमन लांबणीवर पडले आहे. ‘अल निनो’च्या प्रभावाचा फटका जळगाव तालुक्यासह रावेर तालुक्यात वादळी वाऱ्यांसह मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे बसला. तापमानवाढीसह आर्द्रतेतदेखील वाढ झाली आहे. जिल्ह्यात पावसाचे आगमन उशीराने होऊन जलसाठ्यांत आवक होण्यास किमान दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे..जिल्ह्यातील तापमान काहीअंशी खाली आले असले तरी आर्द्रता व उष्णतेमुळे बहुतांश भागातील ११३ प्रकल्पांतील जलसाठ्याचा बाष्पीभवन वेगावर परिणाम झाला आहे. सप्ताहात १.२८ असा वेग आहे. गत सप्ताहात १.०६ टक्के होता. मे महिना अखेरीस जिल्ह्याच्या सिंचन प्रकल्पात १९.३५ टीएमसी अर्थात ३५.६४ टक्के उपयुक्त जलसाठा होता. सध्यास्थितीत १८.६६ टीएमसी अर्थात ३४.३६ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे..बंधारे कोरडेठाकउन्हाच्या तीव्रतेने विहिरींची पाणीपातळी खोल गेली असून, टँकर मागणीत वाढ झाली आहे. मेअखेरीस चार तालुक्यांतील १० गावांसाठी १६ टँकर व ४७ विहिरी अधिग्रहीत करण्यात आल्या होत्या. आठवडाभरात आठ ते दहा दिवसांत चार तालुक्यांतील १३ गावांसाठी २० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. १२ तालुक्यांमधील ५५ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. यात मुक्ताईनगर व अमळनेर तालुक्यांत प्रत्येकी १४, जामनेर १०, एरंडोल, भुसावळ, यावल व रावेर प्रत्येकी एक, पारोळा, चोपडा प्रत्येकी दोन तर बोदवड, पाचोरा व चाळीसगाव प्रत्येकी तीन अशा ५५ गावांसाठी ९ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशाासनाच्या सूत्रांनी दिली..सिंचन प्रकल्पातील जलसाठा असाहतनूर.............१९.२४%गिरणा.............३०.४५वाघूर..............६४.८३बोरी...............००अग्रावती........... २.२०तोंडापूर.............९.००भोकरबारी..........१२.२७मोर..................५९.५६सुकी...............६७.११%हिवरा..............१२.२९%मन्याड.............१७.१६%बहुळा.............२९.७५%मंगरूळ............४०.५२%अंजनी.............४०.८५%गुळ................४०.३८%अभोरा.............५६.२७%शेळगाव बॅरेज......५६.४४%.गतवर्षी ३६.०६ टक्के जलसाठाजिल्ह्यातील तीन मोठे, १४ मध्यम व ९६ लघू अशा ११३ प्रकल्पांत सध्यास्थितीत ३४.३६ टक्के असा उपयुक्त जलसाठा आहे. गतवर्षी ३६.०६ टक्के असा उपयुक्त जलसाठा शिल्लक असल्याची नोंद असून, तब्बल १.७ टक्के घट झाली असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.