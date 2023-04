Jalgaon News : मोनाली फाउंडेशनतर्फे रविवारी परळवाटप

Jalgaon News : रणरणत्या उन्हात पक्षांची पाण्यासाठी वणवण होऊ नये, म्हणून गेल्या १५ वर्षांपासून मोनाली कामळस्कर फाउंडेशनतर्फे पक्षांना पाणी पिण्यासाठी भांडे (परळ) व दाणेवाटपाचा कार्यक्रम होत आहे. (water utensils and grain distribution by monali foundation for birds in summer on 16 april jalgaon news)

यंदा येत्या रविवारी (ता. १६) सकाळी अकराला पक्षांना पाणी पिण्यासाठी भांडे (परळ) व दाणेवाटपाचा कार्यक्रम होणार आहे. वृंदा बुक डेपो, टॉवर चौकात हा कार्यक्रम होईल.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

आमदार राजूमामा भोळे, सचिन राधेश्याम व्यास यांच्या हस्ते वाटप होईल. नागरिकांना भांडे (परळ) व दाणे घेऊन ते आपल्या गच्चीवर किंवा खिडकीत ठेवावे, असे आवाहन संस्थापक नंदकिशोर कामळस्कर यांनी केले आहे.