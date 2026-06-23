Jalgaon Crime : कौटुंबिक वादातून पत्नीचा निर्घृण खून; कोयत्याने मानेवर केले सपासप वार, संशयित गजाआड

नशिराबाद (ता. जळगाव) - येथील भवानीनगर भिल्ल वस्ती परिसरात राहणाऱ्या एका विवाहित महिलेचा तिच्याच पतीने कौटुंबिक वादातून कोयत्याने सपासप वार करून निर्घृण खून केला. ही धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. २२) दुपारी दोन ते अडीचच्या सुमारास घडली. खंडेराव मंदिर परिसरात घडलेल्या या भीषण घटनेमुळे खळबळ उडाली असून, परिसरात भीती व संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. मंदाबाई विकास जाधव (वय २८) असे मृत महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी संशयित आरोपी पती विकास जगन्नाथ जाधव (वय ३२) याला ताब्यात घेतले..मृत मंदाबाई या मूळच्या सासर असलेल्या रायपूर कंडारी येथील रहिवासी होत्या. काही काळ त्या जामनेर तालुक्यातील चिचखेडा येथे वास्तव्यास होत्या. त्यानंतर त्या नशिराबाद येथील भवानीनगर भिलाटी परिसरातील रहिवासी रामा सोमा बागले (मंदाबाईंचे वडील) यांच्या घराजवळ पती विकास जाधव याच्यासह वास्तव्यास होत्या. संशयित विकास हा मंदाबाईशी दारू पिऊन नेहमी वाद घालायचा, तसेच चारित्र्यावर संशय घ्यायचा..सोमवारी दुपारी मंदाबाई या आपल्या लहान मुलाच्या सुनसगाव रोडवरील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत काही कामानिमित्त गेल्या होत्या. काम आटोपून परतत असताना किंवा जात असताना, खंडेराव मंदिर परिसरात दारूच्या नशेत धुंद असलेल्या पती विकास जाधव याने त्यांना रस्त्यात गाठले. संशयाच्या रागातून त्याने जुन्या वादाची कुरापत काढली आणि सोबत आणलेल्या धारदार कोयत्याने मंदाबाई यांच्या मानेवर सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. हा हल्ला इतका भीषण होता की, गंभीर जखमी झालेल्या मंदाबाई यांचा घटनास्थळीच रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याने जागीच मृत्यू झाला..पोलिस अधीक्षकांकडून पाहणीघटनेची माहिती मिळताच जळगाव जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अप्पर पोलिस अधीक्षक संदीप गावित, भुसावळ विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी (डीवायएसपी) केदार बारबोले, नशिराबाद पोलिस ठाण्याच्या सहायक पोलिस निरीक्षक योगिता नारखेडे, पोलिस उपनिरीक्षक विजय कोळी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जळगावहून फॉरेन्सिक टीमलाही (न्यायवैद्यक शाखा) पाचारण करण्यात आले होते. फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले असून, पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला आहे..पोलिसांनी ठोकल्या बेड्याखून केल्यानंतर संशयित विकास जाधव हा घटनास्थळावरून फरार झाला होता. मात्र, नशिराबाद पोलिसांनी वेगाने तपासाची चक्रे फिरवत शोधमोहीम राबवली. घटनास्थळापासून काही अंतरावरच एका ओसाड पडलेल्या घरात विकास लपून बसलेला आढळला. पोलिसांनी वेढा घालून त्याला तातडीने ताब्यात घेतले..परिसरात तीव्र संताप; कठोर शिक्षेची मागणीभरदिवसा आणि भररस्त्यात झालेल्या या खुनामुळे नशिराबाद परिसरात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नशिराबाद पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्राथमिक तपासात चारित्र्याचा संशय आणि कौटुंबिक वाद समोर येत असला, तरी हत्येचे नेमके व सविस्तर कारण शोधण्यासाठी पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. या संशयीताला पतीला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.