Women Farmers success story: महिला शक्तीचा नवा आदर्श! वरखेडीतील महिला गटाने इस्रायली तंत्रज्ञानातून फुलवली आधुनिक शेती, गटशेतीची यशोगाथा..

राजेंद्र पाटील नांद्रा: वरखेडी बुद्रुक ,(ता.पाचोरा) येथे सत्यमेव जयते ,पाणी फाउंडेशनच्या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेत, गावातील 'स्वामी शेतकरी महिला गटाने' आधुनिक इस्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद), कृषी विभाग आणि पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त मार्गदर्शनाखाली या महिला शेतकऱ्यांनी पारंपारिक शेतीला फाटा देत आधुनिकतेची कास धरली आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.या यशस्वी प्रयोगासाठी प्रशासकीय आणि तांत्रिक पातळीवर अधिकाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. 'उमेद' अभियानाचे प्रभाग समन्वयक मा. हर्षल सोनवणे, तालुका अभियान व्यवस्थापक सूर्यप्रताप राऊत यांनी महिला गटाची मजबूत बांधणी करत त्यांना आर्थिक व मानसिक बळ दिले. कृषी विभागाचे अभिजीत पाटील यांनी इस्रायली शेती पद्धतीचे तांत्रिक बारकावे आणि शासकीय योजनांची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचवली. .पाणी फाउंडेशनचे विभागीय समन्वयक प्रल्हाद आरसूळ ,फील्ड ऑफिसर सचिन आगळे, तनुजा सोळंके यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाण्याचे काटेकोर नियोजन, ठिबक सिंचन आणि आधुनिक लागवड पद्धतीचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले. याचा उद्देश हा गट शेती ( सामूहिक शेती ) हा आहे व महिलांनी एकत्र येऊन हा उद्देश सफल करून दाखविला आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.\rया गटात पूजा पाटील, सुरेखा पाटील,पूजा पाटील, अनिता पाटील,सपना पाटील मंगलाबाई ाटील,रूपाली पाटील,ममता पाटील, सुनंदा पाटील,कोकीळा पाटील,सुरेखा पाटील ,दयाबाई पाटील या महिलांनी प्रत्यक्ष या अभियानात सहभागी होऊन गटशेती ची संकल्पना दृढ केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.