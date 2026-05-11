जळगाव

Jalgaon News : तासाभरापूर्वीच वडिलांशी बोलणे, नंतर मृत्यूचीच बातमी; कुटुंबीयांकडून घातपाताचा संशय

कंपनीत तिसऱ्या मजल्यावरून पडून कामगाराचा मृत्यू.
Deepak Bhil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव - औद्योगिक वसाहत परिसरातील एस-सेक्टरमधील लक्ष्मी ॲग्रो कंपनीतील २६ वर्षीय कामगाराचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. कंपनीत तिसऱ्या मजल्यावरून पडल्याने गंभीर जखमी झाल्यावर त्यास जिल्‍हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. दीपक छगन भिल (वय २६, मूळ रा. खर्डी, ता. चोपडा) असे मृताचे नाव असून, संबंधित कंपनी चालकांवर गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात न घेण्याचा पावित्रा मृताच्या नातेवाइकांनी घेतल्याने रात्री उशिरापर्यंत मृतदेह जिल्‍हा रुग्णालयातच होता.

