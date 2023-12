Khandoba Maharaj Yatrotsav : खंडोबा महाराजांचा उद्या यात्रोत्सव; भाविकांच्या उत्साहाला उधाण

Khandoba Maharaj Yatrotsav : काकणबर्डीच्या खंडोबा महाराजांचा यात्रोत्सव सोमवारी (ता. १८) होत असून, तालुक्यातील विविध यात्रांमधील हा पहिलाच यात्रोत्सव असल्याने भाविकांच्या उत्साहाला उधाण आले आहे.(yatrotsav of Khandoba Maharaj from tomorrow in jalgaon news)