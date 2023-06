Jalgaon News : बांभोरी येथील तरूणाचा नदीपात्रात कुऱ्हाडीने खुन; वाळूच्या वादातून हत्त्या झाल्याची चर्चा

Jalgaon News : बांभोरी येथील गिरणा नदीच्या पात्रात शुक्रवारी (ता. २३) मध्यरात्री साडे अकराच्या सुमारास कुऱ्हाडीने घाव घालून तरूणाची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली. या प्रकरणी धरणगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, मृतदेह तपासणीसाठी जळगाव जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आणण्यात आला आहे.

आशीष प्रकाश शिरसाळे (वय २२, रा. बांभोरी) असे मृत तरूणाचे नाव असून, वाळू व्यवसायातील वादातून ही हत्या झाल्याचा कयास लावला जात आहे.

आशिष हा नदीपात्रात शौचास गेला असता, हल्लेखोरनी कुऱ्हाडीने वार करून त्याचा निर्घृण खून केला. बराच वेळ परत न आल्याने कुटुंबियांनी शोध घेतला असता, नदीपात्रात त्याचा मृतदेह आढळून आला. (young man from Bambhori Ax murder in riverbed Talk of killings due to sand disputes Jalgaon Crime News)

पोलिस ताफा दाखल

तरुणाचा खून झाल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी रात्रीच घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी या प्रकरणी चौकशीची चक्रे फिरविण्यास प्रारंभ केला आहे. तर, आशिषची क्रूर हत्या नेमकी कशामुळे झाली, याचा तपास सुरू आहे.

आशिषच्या भयंकर मृत्यूने परिसरातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. या संदर्भात धरणगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

दरम्यान, शनिवारी (ता. २४) जळगाव जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. आशिषच्या मागे आई-वडील, मोठा भाऊ आणि विवाहित बहीण असा परिवार आहे.

