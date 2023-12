Jalgaon Fraud Crime : चाळीसगावच्या तरुणास 3 लाखांत गंडविले; झटपट श्रीमंतीचा मोह अंगलट

Jalgaon Fraud Crime : दुपटीने रोखीने नफा मिळवून देण्याचे अमिष देत चाळीसगाव येथील २५वर्षीय तरुणाला सायबर भामट्यांनी चक्क २ लाख ९६ हजारांचा गंडा घातला आहे.

‘डिजिटल करन्सी’त गुंतवणूक केल्यावर नफ्यासह अतिरिक्त बोनस मिळणार या अपेक्षेने केलेल्या गुंतवणुकीतून आपली फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर संकेत जयराज बडगे या तरुणाने सायबर पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.(young man from Chalisgaon was cheated of 3 lakhs jalgaon crime news)