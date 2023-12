Jalgaon Accident News : नांद्रा येथील तरुणाचा पुण्यात अपघातात मृत्यू

Jalgaon Accident News : येथील बॅन्डचा व्यवसाय बंद करुन उदरनिर्वाहासाठी पुणे येथे आपल्या भावडांसह गेलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा पुणे येथे अपघातात जखमी झाल्यानंतर आज उपचार सुरु असताना सकाळी सातच्या सुमारास मृत्यू झाला.

त्याच्यावर शनिवारी (ता. १६) नांद्रा येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.(young man from nandra died in accident in Pune jalgaon news)