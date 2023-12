Jalgaon Crime News : अरुणचा गळा चिरत सर्वांगावर चॉपरने वार; संशयित अढाळेला घेतले ताब्यात

Jalgaon Crime News : शहरातील समतानगर येथे रविवारी (ता. १०) जुन्या वादातून अरुण बळिराम सोनवणे (२८, रा. समतानगर, जळगाव) या तरुणाचा खून करण्यात आला.

मारामारीवेळी हल्लेखोर दोध्या ऊर्फ पिंट्या शिरसाठ याचा पुतणीशी होणाऱ्या विवाहाला विरोध असल्याने समेट घडवण्यासाठी आलेल्या अरुणच्या डोक्यात लोखंडी असारीने पहिला हल्ला करताच, इतर संशयित तुटून पडल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना सांगितले.(young man was killed due to an old dispute jalgaon crime news)