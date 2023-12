Jalgaon Crime News : भांडण सोडवण्यास गेलेल्या तरुणावर केला चाकू हल्ला

Jalgaon Crime News : शहरातील तुकाराम वाडी येथे दोघांमध्ये सुरू असलेले भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या तरुणाला तिघांनी शिवीगाळ करत मारहाण केली. (young man who went to settle fight was attacked with knife jalgaon crime news)