जळगाव : येथील वन विभागाच्या तपासणी नाक्याजवळ भरधाव जाणाऱ्या चारचाकीने समोरून येणाऱ्या दुचाकीस जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात शुभम मिस्तरी (वय ३५, जि. जळगाव) याचा जागेवरच मृत्यू झाला.

जळगाव येथील आकाश नाथ आणि शुभम मिस्तरी (रा. वाघनगर, जळगाव) हे दोघे शनिवारी (ता. १२) पाल येथून दुचाकीने (एमएच १९ सीएम ८९०८) जळगावकडे निघाले होते.

दरम्यान, वन विभागाच्या तपासणी नाक्याजवळ चारला समोरून येणाऱ्या चारचाकी (क्रमांक एमएच १९, क्यू ५५१) चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने दुचाकीस समोरून जोराची धडक दिली. (Youth from Jalgaon killed in Mahindra Marshal Four Wheeler Attack on two wheeler Jalgaon News)

धडकेत शुभम मिस्तरी याचा जागीच मृत्यू झाला. तर आकाश नाथ हा गंभीर जखमी आहे. घटनेनंतर जीपचालक घटनास्थळावरून पसार झाला.

अपघाताची माहिती मिळताच पाल ठाण्याचे पोलिस कर्मचारी कल्पेश अमोदकर, प्रदीप सपकाळे, संजीव मेढे, रुबाब तडवी यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

