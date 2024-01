Jalgaon Accident News : लोहारा येथील युवकाचा अपघातात मृत्यू; गावावर शोककळा

Jalgaon Accident News : येथून जवळच असलेल्या कळमसरा- शेंदुर्णी रस्त्यावर मंगळवारी (ता. २) सकाळी दहाच्या सुमारास भरधाव जाणाऱ्या मालवाहू वाहनाची दुचाकीला जोरदार धडक बसून दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला.

जंगीपुरा येथून दुधाच्या टँकर कळमसरा मार्गे पाचोरा येथे जात असताना मालवाहू गाडीने (क्रमांक एमएच १९, सीआय ५७३१) लोहाराकडून येणाऱ्या बजाज प्लेटिना दुचाकीला (क्रमांक एमएच १९, डीएन १७६२) जोरदार धडक दिली.(Youth from Lohara dies in an accident jalgaon news)