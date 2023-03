Jalgaon News : नालासोपारा स्फोटके प्रकरणी तरुणास साडेचार वर्षानंतर जामीन

By

यावल (जि. जळगाव ) : नालासोपारा स्फोटके प्रकरणी जळगाव जिल्ह्यातील साकळी (ता. यावल) येथील विजय ऊर्फ भय्या उखर्डू लोधी या तरुणास सप्टेंबर २०१८ मध्ये राज्याच्या दहशतवादविरोधी (एटीएस) पथकाने साकळी येथून अटक (Arrested) केली होती. (Youth granted bail after 4 and half years in Nalasopara explosive case jalgaon news)

तेव्हापासून लोधी हा तरुण तुरूंगात होता. या तरुणास मुंबई विशेष न्यायालयाने २१ मार्चला जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल साडेचार वर्षांनी तरुणास जामीन मिळाला आहे.

नालासोपारा येथे १० ऑगस्ट २०१८ ला एटीएसने कारवाई करून २० जिवंत बॉम्ब व बॉम्ब बनविण्याचे साहित्य जप्त करीत वैभव सुभाष राऊत यास अटक केली होती. तो सनातनचा साधक होता. त्या नंतर राज्यभरात धाडसत्रात या स्फोटक प्रकरणात वैभव राऊतसह शरद कळसकर, सुधन्वा गोंधळेकर, श्रीकांत पांगारकर व अविनाश पवार यांना अटक करण्यात आली होती

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

तर यात ६ सप्टेंबरला साकळी (ता. यावल) येथील वासुदेव भगवान सूर्यवंशी यास व ७ सप्टेंबरला गावातील लोधीवाड्यातील विजय ऊर्फ भय्या उखर्डू लोधी या दोघांना अटक केली होती. या संशयितांवर मुंबई, नालासोपारा, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर येथे घातपाती कारवाया, बॉम्बस्फोट, विशिष्ट विचारसणीचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींच्या हत्या घडवण्याचा कट असे आरोप होते व तेव्हापासून साकळी गावातील दोघे तुरूंगात होते तर यातील विजय ऊर्फ भय्या उखर्डू लोधी याने मुंबईच्या विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. विशेष न्यायालयाने ५० हजारांच्या ऐपतीचा दाखल्यावर जामीन मंजूर केला आहे. संशयिताकडून ॲड. संजीव पुनाळेकर, ॲड. रणजित नायर आणि ॲड. सचिन कणसे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.