Donkey Breeding Scheme: आता गाढव ठरणार ‘सोन्याची खाण’! केंद्र सरकार देणार तब्बल ५० लाखांची मदत; काय आहे योजना?

Donkey farming subsidy: देशातील गाढवांची झपाट्याने घटणारी संख्या लक्षात घेता, केंद्र सरकारने आता राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) अंतर्गत गाढव पाळण्याला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे पशुपालकांना त्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि गाढवांच्या प्रजातींचं जतन करण्यासाठी मोठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे..गाढवांचं देशातील प्रमाण(Number of donkeys in india)२०१९ मध्ये झालेल्या पशुगणनेनुसार, देशात सुमारे १.२३ लाख गाढव राहिले आहेत. २०१२ पासून गाढवांची संख्या सुमारे ६०% ने घटली आहे. पूर्वी गाढव जड सामान वाहण्यासाठी वापरले जात होते, पण आता लहान ते मोठमोठ्या मालवाहू गाड्या असल्यामुळे गाढवांचा वापर कमी प्रमाणात होऊ लागला असून तो जवळपास नष्टच होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सरकारची इच्छा आहे की गाढवांची प्रजाती टिकावी आणि लोकांनी त्यांना पाळावं..'या' राज्यांत गाढवांची संख्या आहे सर्वात जास्त(States with highest number of donkeys)राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात गाढवांची संख्या जास्त आहे. भारतात फक्त २८ राज्य आहेत जिथे गाढव आढळतात, तर काही राज्यांत फक्त २–१० गाढव राहिले आहेत..काय आहे एनएलएम योजना ?(What is the NLM scheme?)राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) ही योजना २०१४-१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य हेतू रोजगार निर्मिती, पशु वंश सुधारणा, तसेच दूध, मांस, ऊन आणि चारा उत्पादन वाढवणं हा आहे. २०२१-२२ पासून या योजनेत आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. .गाढव, घोडे आणि उंट पालनासाठी सुविधा(Facilities for raising donkeys, horses and camels)अनुदान: प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५०% सब्सिडी म्हणजे कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार.उद्देश: गाढवांच्या संख्येतील घट रोखणे, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि त्यांच्या दुधाच्या उत्पादनाला चालना देणे हा मुख्य उद्देश आहे.पात्रता: वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), बचत गट (SHG), आणि नोंदणीकृत कंपन्या या योजनेसाठी पात्र आहेत..योजनेचे स्वरूप आणि अटी(Conditions of the scheme)केंद्र सरकारने गाढव, घोडे आणि उंटांच्या पालनासाठी विशिष्ट निकष ठरवले आहेत:गाढव पालन युनिट: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ५० मादी आणि ५ नर गाढव असणं आवश्यक आहे. ही मदत फक्त स्वदेशी जातींच्या संगोपनासाठी दिली जाते.अनुदानाची विभागणी: समजा तुमचा प्रकल्प १ कोटी रुपयांचा असेल, तर सरकार तुम्हाला ५० लाख रुपये अनुदान देईल. हे अनुदान दोन हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.राज्यांसाठी मदत: जर एखाद्या राज्य सरकारने गाढव किंवा घोड्यांच्या पैदास केंद्रासाठी (Breeding Farm) पुढाकार घेतला, तर केंद्र सरकार १० कोटी रुपयांपर्यंत मदत देऊ शकते..अर्ज कसा करावा?(How to apply?)योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला nlm.udyamimitra.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करता येईल. प्रोजेक्ट सुरू करण्यासाठी बँकेकडून लोन घ्या आणि सब्सिडी थेट मिळेल.