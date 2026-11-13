Job Alert: केंद्र सरकारच्या 'या' विभागात १,३९३ जागांची मेगा भरती; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची तारीख

New Delhi: कृषी क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या पदवीधरांसाठी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांमध्ये नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळाने (ASRB) भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) अंतर्गत येणाऱ्या संस्था आणि कृषी विज्ञान केंद्रांमधील (KVK) तांत्रिक पदांसाठी तब्बल १,३९३ जागांसाठी भरतीची घोषणा केली आहे. .कोणत्या पदांसाठी किती जागा?कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळाच्या केंद्रीय संयुक्त परीक्षा - २०२६च्या माध्यमातून ही भरती केली जाणार आहे. त्यामध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या विविध संशोधन संस्थांमध्ये तांत्रिक सहाय्यक (T-3) पदाच्या १,२५४ जागा, आणि कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक (T-4) पदाच्या १३९ जागा भरल्या जाणार आहेत. एकूण १,३९३ पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. एकूण पदसंख्येत बदल होऊ शकतो. या भरती प्रक्रियेसाठी १८ नोव्हेंबर २०२६ पासून ऑनलाइन अर्ज दाखल करता येणार आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांचे बहुचर्चित बेस्ट सेलर पुस्तक.कोणत्या शाखांचे विद्यार्थी पात्र?या भरतीसाठी संबंधित पदानुसार शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. कृषी, उद्यानविद्या, पशुवैद्यकशास्त्र, मत्स्यविज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी, स्थापत्य, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रंथालय विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान अशा विविध शाखांचा समावेश आहे. काही पदांसाठी संबंधित अभियांत्रिकी पदविका किंवा पदवीची तरतूदही आहे. त्यामुळे केवळ कृषी पदवीधरच नव्हे, तर पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या अन्य शाखांतील उमेदवारांनाही अर्ज करता येईल..NTA Reform: NEET मधील पेपरफुटीनंतर मोठा निर्णय; गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता थेट लष्करी अधिकाऱ्यांना....अर्ज कधी आणि कुठे करायचा?या भरतीसाठी १८ नोव्हेंबरपासून कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज दाखल करता येणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १७ डिसेंबर २०२६ आहे. याच दिवशी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत अर्ज आणि परीक्षा शुल्क भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. अर्जात दुरुस्ती करण्यासाठी १८ ते २० डिसेंबरदरम्यान मुदत देण्यात आली आहे..परीक्षा कधी होणार?या भरतीसाठी प्राथमिक संगणकाधारित परीक्षा (CBT) फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मुख्य संगणकाधारित परीक्षा होणार आहे. निवड प्रक्रियेत प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि कागदपत्र पडताळणी असे टप्पे आहेत..अर्ज करण्यापूर्वी काय तपासावे?उमेदवारांनी आपल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार योग्य पद आणि कार्यगट निवडणे महत्त्वाचे आहे. वयोमर्यादा, आरक्षणानुसार सवलत, परीक्षा शुल्क आणि पदनिहाय पात्रतेचा तपशील अधिसूचनेत नमूद करण्यात आला आहे.