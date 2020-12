घरची परिस्थिती बेताची असलेल्या आकाशच्या मदतीला धावला 'हनुमान'

आसू (जि. सातारा) : खटकेवस्ती (ता. फलटण) येथील आकाश रामभाऊ बागाव यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी गोखळी (ता. फलटण) येथील जय हनुमान दहीहंडी संघाने 15 हजार रुपयांची मदत केली. या मदतीमुळे जय हनुमान दहीहंडी संघाचे परिसरातून कौतुक होत आहे. खटकेवस्ती येथील आकाश बागाव यांच्या पायावर पुणे येथील खासगी हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. आकाशच्या घरची परिस्थिती बेताची असल्याने दवाखान्यातील मोठा खर्च करणे कठीण झालेले असताना गोखळी येथील जय हनुमान दहीहंडी संघ त्यांच्या मदतीसाठी धावून गेला आहे. संघाच्या वतीने आकाशच्या कुटुंबीयांना रोख 15 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. या मदतीबद्दल जय हनुमान दहीहंडी संघाचे परिसरातून कौतुक होत आहे. कडक सॅल्यूट! गावच्या भल्यासाठी सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकाकडून लाखाचे बक्षीस जाहीर जय हनुमान दहीहंडी संघाने तालुक्‍यासह अन्य भागांतील अनेक ठिकाणची दहीहंडी फोडण्याचा मान पटकावलेला आहे. त्यामधून संघाला बक्षिसांची चांगली कमाई झाली आहे. आकाश हा दहीहंडी संघाचा सदस्य आहे. त्यामुळे राखीव कमाईतूनच संघाने आपल्या सदस्याच्या बागाव कुटुंबीयांना 15 हजार रुपयांची मदत करून सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. गोखळी ग्रामपंचायतीचे सदस्य सागर गावडे यांच्या हस्ते ही मदत बागाव कुटुंबीयांकडे सुपूर्त करण्यात आली. बागाव कुटुंबीयांनी दहीहंडी संघाच्या सर्व सदस्यांचे आभार मानले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara News Financial Support From Jai Hanuman Dahihandi Team To Akash Bagaon In Khatkevasti