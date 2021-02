सेंद्रिय खतांचा वापर करुन सुमारे ३६ गुंठे जागेत पिकवल्या विविध पालेभाज्या

देवरूख (रत्नागिरी) : येथील मातृमंदिर संस्थेच्या वतीने ओझरे खुर्द येथे प्रयोगशील कृषी प्रकल्प राबविले जात आहेत. यावर्षीही या ठिकाणी प्रयोगशील कृषी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये कलिंगड लागवडीपाठोपाठ पालेभाजी लागवडही केली आहे. येथील ३६ गुंठ्यांत विविध प्रकारे पालेभाज्या फुलविण्यात आल्या आहेत. संस्था कार्याध्यक्ष अभिजित हेगशेट्ये, उपाध्यक्ष-कृषितज्‍ज्ञ विलास कोळपे व आत्माराम मेस्त्री यांच्या मागदर्शनाखाली प्रा. मधू दंडवते कृषी तंत्र विद्यालयाचे प्रा. समीर जाधव, कृषी पर्यवेक्षक विनोद वाडकर, कृषी सहायक श्रीकांत करंबेळे यांच्यासह कर्मचारी उदय कुळ्ये, रोशन रपसे यांनी विशेष मेहनत घेत हा पालेभाज्यांचा मळा फुलविला आहे. या ठिकाणी दरवर्षी नवनवीन प्रयोग राबविले जातात. या वर्षी या ठिकाणी कलिंगड लागवडीचा संशोधनात्मक प्रात्यक्षिक प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हेही वाचा - ग्रामीण भागात घरबांधणी परवानगी कोणाकडून घ्यायची, याबाबत संभ्रमावस्था असते त्यापाठोपाठ विविध पालेभाज्या लागवडीचा प्रयोगही विद्यालयामार्फत हाती घेतला आहे. गांडूळ व शेणखतासह हिरवळीसारख्या केवळ सेंद्रिय खतांचा वापर करून पुसा चेतकी जातीचा-मुळा, ग्रीन-पालक, पुसा नवबहार गवार, कस्तुरी जातीची मेथी, अर्क अनामिका भेंडी, कोकण भुषण वाल, दुरंगी माठ व लाल माठ अशा विविध जातीची पालेभाज्या लागवड सुमारे ३६ गुंठे जागेत करण्यात आली आहे. यासाठी १ ते २ गुंठ्यांचे गादीवाफे तयार करण्यात आले आहेत. स्थानिक बाजारपेठेत विक्री होणार गादी वाफ्याच्या बाजूने लहान-मोठे चर मारून पालेभाज्यांना पाणी व्यवस्थापन करण्यात आले आहे. सध्या हा पालेभाज्यांचा मळा बहरला असून स्थानिक बाजारपेठेत हा भाजीपाला विक्रीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. देवरुख येथील कृषी विभागाकडून या कृषी प्रकल्पासाठी सवलतीच्या दरात बियाणे देण्यात आले आहे. संपादन - स्नेहल कदम

