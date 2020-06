कोकणात आता या गावात धावनार नाही एस.टी....

खेड (रत्नागिरी) : प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामीण भागातील ४ बसफेऱ्यांना प्रतिसाद न मिळाल्यास या फेऱ्या बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती आगारप्रमुख प्रशांत करवंदे यांनी दिली.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २२ मार्च पासून एसटीची वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत तालुक्यातील ११ गावांमध्ये आढळलेल्या कोरोना बाधितांमुळे वाड्यांमध्ये कन्टेनमेंट झोन जाहीर करण्यात आला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी येथील एस.टी. आगार प्रशासनाने कन्टेनमेंट झोनमध्ये असलेल्या गाव-वाड्यांमध्ये एस.टी.बस न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात आगारातून अन्य तालुक्यातील चार मार्गांवर एसटी वाहतूक सुरू झाली आहे. यानंतर ग्रामीण भागात ४ मार्गावर बसफेऱ्या धावत आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार २२ मे पासून खेड आगाराने तालुक्यातील ग्रामीण भागातील एस.टी.वाहतूक वगळून केवळ दापोली, मंडणगड, चिपळूण, रत्नागिरी मार्गावर ९ फेऱ्या सुरू केल्या होत्या. यानंतर १३ जूनपासून प्रायोगिक तत्वावर तालुक्यातील ४ गावांमध्ये बसफेऱ्या चालवण्यात येत आहेत. हेही वाचा- असा आहे हेदवीतील बामणघळ : निसर्गाचा मनमोहक आविष्कार तालुक्यातील पन्हाळजे, अणसपुरे, भडवळे, शेल्डी या मार्गावर बसफेऱ्या धावत आहेत. यामध्ये सकाळी ७.३० व दुपारी ३ वाजता खेड-पन्हाळजे, सकाळी ८ वाजता व दुपारी २ वाजता खेड-अणसपुरे, सकाळी ८.१५ व दुपारी ३ वाजता खेड-भडवळे, सकाळी ८.४५ व दुपारी ३.३० वाजता खेड-शेल्डी या फेऱ्याचा समावेश आहे तर दुपारी १२ वाजता खेड-दापोली मार्गावर एक फेरी वाढवण्यात आली आहे. अणसपुरे येथील रस्ता खराब झाल्याने या मार्गावर धावणाऱ्या दोन बसफेऱ्या तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आल्या आहेत. तालुक्यातील तळे, शिवतर, कर्टेल, खवटी, होडखाड, भोस्ते, खोपी, मुरडे, चाकाळे, जामगे, अलसुरे या गावांमध्ये कोरोनाचे रूग्ण आढळल्याने या परिसरात कन्टनमेंट झोन जाहीर करण्यात आला. खबरदारी म्हणून एसटी प्रशासनाने या गावांमध्ये एसटी बस न सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Web Title: 4 buses in rural areas started on an experimental basis stoped