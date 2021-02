उदय सामंतांनी विरोधकांना पाजले पाणी ; रत्नागिरीत 40 ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व

रत्नागिरी : रत्नागिरी-संगमेश्‍वर विधानसभा मतदार संघावर मजबूत पकड असलेले राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विरोधकांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत पाणी पाजले. 63 ग्रामपंचायतींपैकी 52 ग्रामपंचायतीवर सेनेचे सरपंच, उपसरपंच बसविले. तर तालुक्यातील 53 ग्रामपंचायतींपैकी 40 ग्रामपंचायती ताब्यात घेत वर्चस्व दाखवून दिले. भाजपची पिछेहाट झाली असून गावपॅनेलने काही ठिकाणी बाजी मारली आहे. नुकतीच झालेली सरपंच, उपसरपंच निवडणूक प्रक्रिया काल पूर्ण झाली. सेना-भाजप अशीच खरी लढत झाली. आपल्या पक्षाचा सरपंच बसविण्यासाठी जोरदार फोडाफोडीचे राजकारण आणि पळवापळी झाली. त्यामुळे काही निकाल अखेरच्या क्षणी बदलले. शिवसेना आणि उदय सामंत यांच्या मजबूत पकडीमुळे रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघ सेनेने बांधून ठेवल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. गेल्या निवडणुकीत 15 ग्रामपंचायती भाजपकडे होत्या; मात्र सामंत यांच्या करिष्म्याने भाजपच्या अनेक ग्रामपंचायती सेनेने खेचून आणल्या. त्यामुळे अवघ्या पाच ग्रामपंचायती भाजपकडे राहिल्या आहेत तर गावविकास पॅनेलकडे चार ग्रामपंचायती गेल्या आहेत. हेही वाचा - नीलेश राणेंची वायफळ बडबड शिवसैनिकच थांबवणार काळबादेवी ग्रामपंचायत पक्षविरहित काळबादेवी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच निवडणुकीनंतर भाजपने आपली ग्रामपंचायत असल्याचा दावा केला होता. काही नेत्याचे फोटो सोशल मीडियावर टाकले होते. कारण काही वर्षे ही ग्रामपंचायत भाजपकडे होती; मात्र राजकीय कलाटणी मिळाली आणि ही ग्रामपंचायत पक्षविरहित गावपॅनेलच्या ताब्यात गेली. तसा दावा उपसरपंच सुमित भोळे यांनी केला. तृप्ती पाटील सरपंच झाल्या. "रत्नागिरी संगमेश्वर विधानसभा मतदार संघ 63 पैकी 52 ग्रामपंचायतींवर भगवा फडकला आहे तर तालुक्यातील 53 ग्रामपंचायतींपैकी 40 ग्रामपंचायतींवर शिवसेनेचे सरपंच विराजमान झाले आहेत. याचे सर्व श्रेय शिवसैनिकांना आहे." - उदय सामंत, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री संपादन - स्नेहल कदम

