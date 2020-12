कोकणात एकाच वेळी तीन पर्यटकांवर काळाचा घाला आणि तिघांना जीवनदान

दाभोळ (रत्नागिरी) : दापोली तालुक्यातील आंजर्ले येथील समुद्रात आज सकाळी 10.30 वाजण्याच्या सुमारास पोहण्यासाठी गेलेले 6 पर्यटक पाण्यात बुडाले होते. स्थानिक नागरिकांनी त्यांना पाण्याबाहेर काढले असून 3 पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे. याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार आज सकाळी औंध (पुणे) येथून एका कंपनीतील 15 तरुण मुले पर्यटनासाठी आंजर्ले येथे आले होते. त्यातील 6 जण पोहण्यासाठी आंजर्ले येथील समुद्रात गेले होते. पोहताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते पाण्यात बुडू लागले. किनाऱ्यावर असलेल्या आंजर्ले येथील संचित सावंत या 12 वर्षाच्या मुलाने पाहिल्यावर त्याने भंडारवाडा येथे जाऊन तेथील युवकांना याची माहिती दिली. यावेळी स्थानिक युवकांनी समुद्राकडे धाव घेऊन बुडणाऱ्या या 6 जणांना पाण्याबाहेर काढले. मात्र अक्षय राखेलकर (वय 25), विकास श्रीवास्तव (वय 24), मनोज गावंडे (वय 24) यांचा मृत्यू झाला. रोहित पलांडे, उबेद खान, निहाल चव्हाण यांना वाचवण्याच आले. यांच्यावर आंजर्ले येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. हेही वाचा - सहीला नाही कोणी वाली ; तब्बल ११०० शिक्षक पगाराविनाच! - आंजर्ले येथील अभिनय केळस्कर, अजिंक्य केळस्कर, अजित भाटकर, संदेश गुहागरकर, संदीप मयेकर, मयूर धोपावकर, स्वरूप महाडिक, जितेंद्र बेलकर, प्रथमेश तोडणकर, प्रवीण तोडणकर हे युवक या बचाव कार्यात सहभागी झाले होते.

दापोलीचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पाटील घटनास्थळी रवाना झाले आणि ते अधिकचा तपास करत आहेत. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: 6 youth drawn in sea from dabhol ratnagiri 3 dead and 3 survived from villagers in ratnagiri