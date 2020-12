ब्रेकिंग ; प्रवाशांनी भरलेली बस ५० फूट दरीत कोसळली

खेड (रत्नागिरी) : मुंबई - गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात रायगड हद्दीत (भोगाव) येथे बस ५० फुट दरीत कोसळली. ही बस मुंबई सायन येथून कणकवलीकडे जाणारी चिंतामणी नावाची आराम बस आहे. आज पहाटे चार वाजता कशेडी घाटात ही घटना घडली. बसमध्ये २७ प्रवासी होते. त्यापैकी २५ जणांना बाहेर काढले आहे.

या अपघातात जखमींसाठी मदतकार्य सुरू आहे. बहुतेक प्रवासी संगमेश्वर येथील आहेत. यामध्ये सात वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. एक वृद्ध व्यक्ती अजूनही गाडीत अडकून आहे. जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थानाची रुग्णवाहिका तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या १०८ रुग्णवाहिका घटनास्थळी मदतीला दाखल झाल्या आहेत. २५ जखमी प्रवाशांना पोलादपूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले आहे. अशी माहिती अपघातस्थळारुन प्राप्त झाली आहे. (बातमी अपडेट होत आहे.)

