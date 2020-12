एसटी आणि चारचाकीच्या भीषण अपघातात शिक्षक जागीच ठार

साखरपा (रत्नागिरी) : नजीकच्या देवडे नंबर २ शाळेतील शिक्षक संदीप कांबळे यांचे रविवारी अपघाती निधन झाले. एसटी आणि कार यांच्यात समोरासमोर झालेल्या धडकेत कांबळे ठार झाले. त्यांच्या अपघाती निधनाने परीसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. रविवारी सायंकाळी संदीप कांबळे हे आपली कार (क्र एम एच ०८ सी ६९३६) घेऊन देवरुखकडे जात असताना मोर्डे खिंडीनजीक समोरून आलेल्या देवरुख साखरपा या एसटीला (क्र एम एच ०९ एफ एल १०८३) त्यांच्या कारची जोरदार धडक झाली. या अपघातात कांबळे हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी तातडीने रत्नागिरीतील रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. हेही वाचा - रत्नागिरीत शिवसेनेला पर्याय ; २३ ग्रामपंचायतींत राष्ट्रवादी स्वतंत्र - संदीप कांबळे हे मूळचे शाहूवाडी येथील होते. साखरपा परिसरात त्यांची शिक्षकी कारकीर्द घडली. क्रीडा अभ्यासक म्हणून त्यांची ख्याती होती. २०१४ साली त्यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाला होता. जिल्हा कबड्डी असोसीएशनचे राज्यस्तरीय पंच म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते. कांबळे हे उत्तम व्होलिबॉलपटू असून त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यांच्या अकाली अपघाती निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: accident of four wheeler and ST one teacher dead in accident in sakharpa ratnagiri