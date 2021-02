भरधाव डंपरने दुचाकीला दिली धडक ; अपघातात एकजण जागीच ठार

दाभोळ (रत्नागिरी) : दापोली तालुक्‍यातील गावतळे दापोली मार्गावर शिवाजीनगर (साखळोली) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राजवळ बुधवारी (ता. 17) सायंकाळी 7 वाजता डंपरने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील एकजण ठार झाला, तर दुसरा गंभीर जखमी झाला. याबाबत दापोली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आकाश शिंदे हे डंपर (एमएच-04-एफजे-3287) हा कर्जी ते जालगाव दरम्यान डंपर घेऊन येत असताना गावतळे शिवाजीनगर अंतर्गत रस्त्यावर डंपरच्या पुढे जात असलेल्या दुचाकीला (एमएच-08-यू-2091) डंपरने पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार व सहप्रवासी दुचाकीसह रस्त्यावर पडले. त्यांच्यावरून डंपर गेल्याने नीतेश जाधव (वय 30, रा. जालगाव) हे ठार झाले. जितेंद्र काशिनाथ चव्हाण (35, रा. जालगाव) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी लाईफकेअर रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. जखमी झालेले जितेंद्र चव्हाण यांच्याच मालकीचा हा डंपर असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. अपघाताची नोंद दापोली पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून डंपर चालक आकाश शिंदे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पूजा हिरेमठ करत आहेत. हेही वाचा - मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय बोर्डवर कोकणकन्येची निवड - बेकायदा वाळू वाहतूक उघडकीस खेड तालुक्‍यातील कर्जी येथून दापोली येथे दिवसरात्र बेकायदा वाळू वाहतूक केली जात असून डंपरचालक वेगाने डंपर चालवून जास्तीत जास्त वाळूच्या ट्रीपा कशा मारता येतील, हे पहात असतात. या अपघातामुळे बेकायदा वाळू वाहतूक उजेडात आली असून आता तरी महसूल विभाग व पोलिस अधिकारी या बेकायदा वाळू वाहतुकीवर कारवाई करतील का? असा सवाल दापोलीकरांकडून विचारला जात आहे. अपघातावेळी या डंपरमध्ये वाळू होती; मात्र अपघातानंतर वाळू कारवाई होऊ नये यासाठी जवळच्या एका घराच्या आवारात उतरवून ठेवण्यात आली व डंपर रिकामा असल्याचे दाखविण्यात आल्याची चर्चा गावतळे परिसरात सुरू आहे. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: accident in konkan dapoli one person dead in accident