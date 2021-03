गोव्यातून रत्नागिरीला निघालेल्या मोटारीला अपघात ; सुदैवाने कोणती जीवितहानी नाही

खारेपाटण (रत्नागिरी) : मुंबई-गोवा महामार्गावर खारेपाटण वरचा स्टॅंड येथील उताराच्या वळणावर पुढचा टायर फुटल्याने मोटार पलटी झाली. यात आठ जण किरकोळ जखमी झाले. हे सर्व रत्नागिरीतील पर्यटक असून, ते गोव्यातून रत्नागिरीला जात होते. सकाळी आठच्या सुमारास ही घटना घडली. गोव्यातील पर्यटन आटोपून रत्नागिरीतील चालकासह आठ जण रत्नागिरीला निघाले होते. खारेपाटण वरचा स्टॅंण्ड येथे मोटार आली असता मोटारीचा पुढचा टायर फुटला. त्यानंतर मोटार २० फूट उजवीकडे डिव्हायडरवर जाऊन आपटली आणि पलटली. अपघातावेळी वरचा स्टॅंड येथून हायस्कूलकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी होती. मात्र, दुसऱ्या मार्गिकेवर जाऊन गाडी पलटल्याने अनर्थ टळला. सर्व जखमींवर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले. अपघातावेळी वरचा स्टॅण्ड येथील रिक्षा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तातडीने धाव घेऊन मदतकार्य केले. तातडीने महामार्गावरून मोटार बाजूला करण्यात आली. संपादन - स्नेहल कदम

