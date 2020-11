बहिणीचा आशीर्वाद पाठीशी म्हणून वाचला भावाचा जीव

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) : मळगाव रेडकरवाडी येथे बहिणीला लग्न पत्रिका देऊन न्हावेली येथे माघारी जात असताना स्विफ्ट कारची दुचाकीला धडक बसून झालेल्या अपघातात दत्ताराम पुंडलीक पार्सेकर (वय ४०, रा. न्हावेली, पार्सेकरवाडी ) हा युवक गंभीर जखमी झाला. झाराप-पत्रादेवी बायपास वर मळगाव जोशी - मांजरेकरवाडी सर्कलवर सकाळी सव्वाअकराच्या सुमारास हा अपघात घडला. या अपघातात दोन्ही गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोल्हापूरातील राधानगरी येथील नंदकुमार मगदूम हे आपल्या स्वीफ्ट डीझायरने ( एम एच ०९ इ के ९२६५) कुटुंबीयांसमवेत फोंडा कणकवली मार्गे गोव्याच्या दिशेने निघाले होते. याचवेळी मळगाव सर्कल त्यांच्या गाडीची सर्कल क्रॉस करणाऱ्या दुचाकीला (एम एच ०७ - वाय ६५७४) ला धडक बसल्याने हा अपघात घडला. अपघातानंतर खाजगी वाहनाने दुचाकीस्वार दत्ताराम पार्सेकर याला उपचारार्थ उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. यावेळी सावंतवाडीचे माजी सभापती राजू परब, दीपक जोशी, भाऊ गोसावी, सिद्धेश आजगावकर, विजय हरमलकर आदींसह स्थानिक उपस्थित होते. हेही वाचा - फक्त पाच वर्षेच काय, पुढची पंचवीस वर्षे उद्धव ठाकरेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री - स्विफ्टच्या धडकेनंतर दुचाकीस्वार गाडीवरून उडून डीवाईडवर पडल्यामुळे त्याला मोठी दुखापत झाली नाही, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली. याची माहिती मिळताच पोलीस बीट अंमलदार शरद लोहकरे यांच्यासह पोलिस घटनास्थळी उपस्थित झाले असून घटनेचा पंचनामा सुरू आहे. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात जखमेवर उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते. झाराप पत्रादेवी बायपासच्या दुभाजकावर पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात गवत वाढले आहे. या गवतामुळे सर्कलवर गाडी वळवताना पलिकडून येणारी गाडी दिसत नाही. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत संबंधित विभागाला वारंवार कल्पना देऊनही गवत काढले जात नाही. याबाबत दैनिक सकाळ पाठपुरावा केला होता मात्र बांधकाम विभागाने अद्यापही हे गवत काढले नाही त्यामुळे हे गवत त्वरित न काढल्यास आंदोलन उभारू, असा इशारा माजी सभापती राजू परब यांनी दिला आहे. संपादन - स्नेहल कदम

