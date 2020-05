बेधडक ! मालवणात महिन्याभरात  654 वाहनचालकांवर कारवाई 

मालवण ( सिंधुदुर्ग ) - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन व संचारबंदी लागू केल्यानंतर शहरात दुचाकी वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात आली होती; मात्र याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सुमारे 140 हून अधिक दुचाकी जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. याचबरोबर विनाकारण दुचाकी चालविणाऱ्या 654 वाहनचालकांवर सुमारे 1 लाख 46 हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 23 मार्च ते 28 एप्रिल या कालावधीत ही कारवाई करण्यात आली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने लॉकडाऊन तसेच संचारबंदी लागू केली. यात जिल्हा प्रशासनाने शहरात दुचाकी वाहनांना प्रवेश बंदी करण्याचा निर्णय घेतला. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांची वाहने जप्त करण्याची कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. त्यानुसार 23 मार्चपासून शहरात पोलिस निरीक्षक विनीत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक विभागाचे पोलिस कर्मचारी शेखर मुणगेकर, गुरूप्रसाद परब यांनी विनाकारण शहरात फिरणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करत त्यांच्या दुचाकी जप्त करण्याची कारवाई केली. यात आतापर्यंत सुमारे 140 हून अधिक दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर 23 मार्च ते 28 एप्रिल या कालावधीत 654 वाहनचालकांवर सुमारे 1 लाख 46 हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली आहे. यात काही वाहनचालकांकडून 17 हजार 700 रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला आहे.



Web Title: Action Against 654 Vehicles In Malvan In Month