Librarian Salary: अतिरिक्त ग्रंथपालांचे वेतन सुरू करा;शिक्षक परिषदेची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी; १००० विद्यार्थ्यांचा निकष शिथिल करा

मालवण, : राज्यातील अनेक पूर्णवेळ ग्रंथपाल १००० विद्यार्थी संख्येचे निकष अतिशय कमी विद्यार्थी संख्येअभावी संच मान्यतेत अतिरिक्त ठरलेले आहे. या अतिरिक्त ग्रंथपाल यांचे वेतन शालार्थ वेतन प्रणालीतून पारित होण्यास अडचण निर्माण होत असून अतिरिक्त ग्रंथपाल यांचे वेतन नियमित सुरु करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या ग्रंथालय शिक्षक विभागाचे अध्यक्ष विलास सोनार यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे यांच्या पत्रानुसार ग्रंथपाल एकाकी पदास संरक्षण प्राप्त आहे. विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी पुस्तकांची संख्या कमी होत नसल्यामुळे अशा कार्यरत ग्रंथपाल संरक्षण असतांना ग्रंथपाल पद अतिरिक्त ठरवले जात आहे. २०२३ मध्ये ज्या अर्धवेळ ग्रंथपालांचे दोन तीन शाळा मिळून उन्नयन केले त्यातील अनेक ग्रंथपाल पुन्हा विद्यार्थी संख्येच्या निकषामुळे अतिरक्त ठरल्यामुळे त्यांचेही वेतन बंद केले आहे. अतिरिक्त.ग्रंथपाल संयोजनाचा अधिकार संस्था व शिक्षण विभागाचा आहे. जर ग्रंथपाल पदाच्या समायोजनास जिल्ह्यात पुरेशा जागाच उपलब्ध नसल्यामुळे अशा ग्रंथपालांचे समायोजन कसे होऊ शकेल. त्यामुळे अतिरिक्त ग्रंथपालांचे वेतन बंद करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. या अन्यायाच्या विरोधात नाशिक जिल्ह्यातील काही अतिरिक्त ग्रंथपाल यांनी शासनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून निर्णय प्रलंबित आहे. अशा प्रत्येक अतिरिक्त ग्रंथपालांनी न्यायालयात जाणे योग्य नाही. अतिरिक्त ग्रंथपाल यांचे वेतन शालार्थ वेतन प्रणालीतून पारित होण्यास अडचण निर्माण होत असून अशा.अशा आहेत मागण्या अतिरिक्त ग्रंथपालांचे वेतन तातडीने सुरू करावे शालार्थ वेतन प्रणालीत वेतन सुरू करण्याची सुविधा उपलब्ध करावी प्रलंबित वेतनासह सप्टेंबर २०२६चे वेतन त्वरित अदा करावे ग्रंथपाल पदासाठी १, ००० विद्यार्थी संख्येचा निकष शिथिल करून ५०० विद्यार्थी संख्या निश्चित करावी विनाअनुदानीत तुकड्यांसह सर्व इयत्तांची विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरावी ‘शाळा तिथे ग्रंथपाल’ या धर्तीवर ग्रंथपाल पद निर्माण करावे १४ ऑगस्ट १९९०च्या परिपत्रकानुसार एकाकी ग्रंथपाल पदाचे संरक्षण कायम ठेवावे जागा उपलब्ध नसल्याने समायोजन न होण्यात ग्रंथपालांचा दोष नसल्याने वेतन रोखू नये.ग्रंथपालांचे वेतन वगळून अन्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन पाठवले जात आहे. त्यामुळे एवढ्या वर्ष सेवा करून अचानक ग्रंथपालांचे वेतन थांबल्यामुळे या ग्रंथपालांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावेलागत असून असे ग्रंथपाल कौटुंबिक उदरनिर्वाह करण्यास हतबल झाले आहेत. अनेक ग्रंथपालांना वैद्यकिय अडचणी असून कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे बेजार झाले आहेत. शिक्षण विभागाकडून या अतिरक्त ग्रंथपालांचे वेतनाबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेवून कार्यवाही केली जात नसल्यामुळे ग्रंथापालांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. हे ग्रंथपाल अतिरिक्त ठरल्यामुळे त्यात त्यांचा काय दोष आहे, असा सवाल ग्रंथालय शिक्षक विभागाने उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या ग्रंथालय शिक्षक विभागाचे अध्यक्ष विलास सोनार यांच्यासह कार्यवाह जगदीश चित्ते, उपाध्यक्ष तानाजी कांबळे, कार्याध्यक्ष विनोद भंगाळे यांनी मागण्याचे निवेदन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.