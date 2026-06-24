Pali News : प्रशासकीय अनास्थेमुळे बहुजन व अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात

पाली - उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी अत्यंत आवश्यक असणारे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात प्रशासकीय त्रुटींमुळे प्रचंड अडथळे निर्माण होत आहेत. ५० वर्षांपूर्वीचे जुने जन्म-मृत्यूचे अनुसूचित जातीत असल्याचा पुरावा दर्शवणारे महसुली दस्तावेज केवळ मोडी लिपीत उपलब्ध आहेत..मात्र, सुधागड तहसीलदार कार्यालयाकडे हक्काचा 'मोडी लिपी वाचक' उपलब्ध नसल्याने शेकडो गरीब व वंचित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात आले आहेत. या गंभीर समस्येकडे शासन आणि प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचा संताप व्यक्त करत 'बहुजन विद्यार्थी संघटने'ने बुधवारी (ता. 24) निवासी नायब तहसीलदारांना निवेदन सादर केले.सध्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, अनुसूचित जाती आणि बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अलिबाग येथील जात वैधता कार्यालय समाज कल्याण विभागाकडून ५० वर्षांपूर्वीचे जुने पुरावे मागवले जातात..हे जुने महसुली व कुळ वहिवाट विभागातील रेकॉर्ड्स केवळ मोडी भाषेत उपलब्ध आहेत. हे दस्तावेज वाचून त्याचा अधिकृत अनुवाद करून देणारे तज्ज्ञ वाचक शासकीय पातळीवर उपलब्ध नसल्यामुळे, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. 'सरकार आणि प्रशासनाला बहुजन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची काहीही चाड उरलेली नाही', असा थेट आरोप आंदोलनकर्त्यांनी व निवेदनकर्त्यांनी यावेळी केला. तसेच प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे एकाही विद्यार्थ्याचे ॲडमिशन रद्द झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दिला..बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे रायगड जिल्हा कार्याध्यक्ष निशांत पवार, सुधागड तालुका अध्यक्ष ॲड. सुशिल गायकवाड, उपाध्यक्ष अक्षय गायकवाड, संपर्क प्रमुख चेतन भालेराव तसेच जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सुरेश गायकवाड, निसार चौधरी आणि मिलिंद तुकाराम शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन देण्यात आले आहे. प्रशासनाने वेळीच पावले न उचलल्यास विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे..बहुजन विद्यार्थी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या व इशारातहसीलदार कार्यालयात तात्काळ आणि कायमस्वरूपी मोडी लिपी वाचकाची नियुक्ती करण्यात यावी. मोडी लिपी वाचक उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यायी मार्ग किंवा मुदतवाढ मिळवून द्यावी..प्रशासकीय भूमिकाया संदर्भात नायब तहसीलदार, सुधागड-पाली भारत फुलपगारे यांना आंदोलनकर्त्यांनी विचारले असता त्यांनी सांगितले की तहसीलदार कार्यालयामार्फत मोडी वाचक उपलब्ध करून घेण्यासाठी आम्ही आमच्या पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. या समस्येबाबत आणि मोडी लिपी वाचकांच्या कमतरते बाबत आम्ही वरिष्ठ पातळीवर सविस्तर अहवाल पाठवून कळविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.