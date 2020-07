वादळानंतर आता पावसानेही फटकारले, अवघ्या काही दिवसात झाले सव्वा कोटींवर नुकसान... कुठे?

ओरोस : सिंधुुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम आहे. पावसामुळे गेल्या दीड महिन्याच्या काळात सार्वजनिक खासगी मालमत्तेसह घर आणि गोठ्यांची पडझड होऊन तब्बल एक कोटी 22 लाख 72 हजार 20 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात जूनच्या सुरुवातीपासूनच मुसळधार पाऊस पडायला सुरुवात झाली. त्यात वादळी वाऱ्यासह पडणारा पाऊस सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेच्या नुकसानीस कारणीभूत ठरला असतानाच जिल्ह्यात जूनमध्ये झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळानेही मोठे नुकसान केले. जिल्ह्यात पडणाऱ्या मुसळधार पावसासह वादळी वाऱ्यामुळे जिल्ह्यात घरांवर झाडे पडून घर आणि सार्वजनिक वा खासगी मालमत्तेचे नुकसान होण्याचे सत्र सुरूच आहे. पावसाच्या पाण्यात कुडाळ तालुक्‍यात एक दुधाळ जनावर वाहून गेले. वैभववाडी तालुक्‍यात एक व्यक्ती वीज पडून मृत झाला आहे. त्यांच्या वारसाला चार लाख रुपयांची भरपाई मंजूर आहे. मात्र, शासनाकडून त्याचे अनुदान प्राप्त नसल्याने ते देण्यात आलेले नाही. वैभववाडी तालुक्‍यातील एका झोपडीचेही नुकसान झाले आहे. एक जून ते आतापर्यंत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तब्बल एक कोटी 22 लाख 72 हजार 20 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यात 17 सार्वजनिक मालमत्ता बाधित झाल्या. त्यांचे 70 लाख 87 हजार 440 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 27 खासगी मालमत्ता बाधित झाल्या असून त्यांचे 39 लाख 95 हजार 300 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. घर गोठे आदींचे 11 लाख 89 हजार 289 रुपयांचे नुकसानही झाले आहे. जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पक्‍क्‍या व कच्च्या अशा आठ घरांची पूर्णतः पडझड झाली आहे. यात सावंतवाडी पाच व मालवण तीन घरांचा समावेश आहे. सावंतवाडी पाच, तर मालवण एक, अशी 6 घरे नुकसान भरपाईस पात्र ठरली आहेत. यातील सावंवाडीतील पाच घरांना तीन लाखांची भरपाई मिळाली आहे. मुसळधार पावसामुळे आतापर्यंत 98 कच्च्या घरांची पडझड झाली. यात दोडामार्ग चार, वेंगुर्ले 23, कुडाळ 25, मालवण 44, कणकवलीतील दोन घरांचा समावेश आहे. पैकी दोडामार्ग, वेंगुर्ले प्रत्येकी चार, कुडाळ 20, मालवण एक अशी 29 घरे भरपाईस पात्र ठरली. कणकवली तालुक्‍यातील एका घराला भरपाईपोटी 15 हजार रुपये देण्यात आले. पावसामुळे आतापर्यंत 26 गोठे बाधित झाले. दोडामार्ग, सावंतवाडी, वैभववाडी प्रत्येकी एक, कुडाळ, कणकवली देवगड प्रत्येकी सहा, वेंगुर्ला दोन, तर मालवण तालुक्‍यात तीन गोठ्यांचा समावेश आहे. दोडामार्ग, सावंतवाडी, वेंगुर्ले, देवगड, वैभववाडी प्रत्येकी एक, कुडाळ सहा व कणकवली दोन असे एकूण 13 गोठे भरपाईस पात्र ठरले आहेत. वेंगुर्ले तालुक्‍यातील एका गोठ्याला 2100 रुपयांची भरपाईची रक्कम देण्यात आली. दरम्यान, आजही पावसाचा जोर कायम होता. दोडामार्ग, सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण या तालुक्‍यांमध्ये पावसाचे प्रमाण अधिक होते. 155 पक्क्या घरांची अंशतः पडझड पावसामुळे 155 पक्‍क्‍या घरांची अंशतः पडझड झाली आहे. यात दोडामार्ग एक, सावंवाडीत 34, वेंगुर्ले 17, कुडाळ 20, मालवण पाच, कणकवली 27, देवगड 39, वैभववाडी 12 घरांचा समावेश आहे. दोडामार्ग एक, सावंतवाडी 34, वेंगुर्ले आठ, कुडाळ 20, मालवण पाच, कणकवली 13, देवगड सहा आणि वैभववाडी 11, अशी 98 घरे नुकसानभरपाईस पात्र ठरली. त्यापोटी एकूण आठ लाख 72 हजार 180 रुपयांचे वाटप करण्यात आले. संपादन - विजय वेदपाठक

Web Title: After the storm, the rains also hit, in which district the damage was over Rs 1.25 crore