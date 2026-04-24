Konkan Coastal Flood Risk : कोकण किनारपट्टीला मोठा धोका! यंदा पावसाळ्यात 23 दिवस समुद्राला 'उधाण'; 4.5 मीटरपेक्षा उंच लाटा उसळणार, 145 गावांना सतर्कतेचा इशारा

अलिबाग : चालू वर्षी पावसाळ्यात २३ दिवस समुद्राला मोठे उधाण येणार असून, या वेळी समुद्रकिनारपट्टीवर साडेचार मीटरपेक्षा उंच लाटा उसळणार असून, समुद्र तसेच खाडीकिनारपट्टी भागात पाणी शिरण्याची भीती वर्तविण्यात (Alibag high tide alert 2026) येत आहे. कोकणातील समुद्र तसेच खाडीकिनाऱ्यावरील गावांना याचा फटका बसणार आहे..उधाणावेळी मुसळधार पाऊस पडल्यास या गावांना पूरस्थितीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यात समुद्रकिनारी ४६, तर खाडीकिनारी ९९ अशा १४५ गावांचा समावेश आहे. सर्वात मोठ्या ४.८९ फूट उंचीच्या लाटा १६ जुलै रोजी उसळणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे..पावसाळ्यात समुद्राला मोठे उधाण येते. उधाणामुळे समुद्रकिनाऱ्यावर उसळणाऱ्या लाटांमुळे किनारपट्टीवरील भागात समुद्राचे पाणी शिरते. त्यातच मुसळधार पाऊस पडल्यास २६ जुलै २००५ व २१ ते २४ जुलै २०२१ सारखी पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडील वेळापत्रकानुसार यंदाच्या पावसाळ्यात समुद्राला २४ दिवस मोठे उधाण येणार आहे. या वेळी साडेचार मीटरपेक्षा उंच लाटा उसळणार आहेत..उपाययोजनांची तयारीसमुद्रातील उधाणाचा सर्वात मोठा फटका कोकणातील समुद्र तसेच खाडीकिनाऱ्यावरील गावांना बसणार आहे. उधानावेळी मुसळधार पाऊस पडल्यास या गावांना पूरस्थितीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे..यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाल्यास करावयाच्या उपाययोजनांची तयारी संबंधित जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी सुरू केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात तालुका स्तरावरून अद्ययावत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी मागविले असून, ते आल्यानंतर पावसाळ्यापूर्वी जिल्ह्यांचे आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत..यावर्षी समुद्राला तब्बल २४ दिवस मोठे उधाण येऊन ४.५ ते ५ फूट उंच लाटा उसळणार आहेत. या मोठ्या उधाणाचा फटका किनारी भागात रहाणाऱ्यांना बसत असतो. त्यामुळे या दिवसात किनारपट्टीवरील लोकांनी सतर्क राहावे.-सागर पाठक, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, रायगड.