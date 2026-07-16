Raigad River Biodiversity: अंबा नदीत दुर्मिळ अल्बिनो एलीगेटर गार माशांचा सुळसुळाट; थेट बाजारात विक्री, जैवविविधतेला धोका

पाली : सुधागड तालुक्यातील अंबा नदीच्या पात्रात काही दिवसांपूर्वी मृत अवस्थेत सापडलेल्या दुर्मिळ चमकदार पिवळ्या आणि नारंगी रंगाचा 'अल्बिनो एलीगेटर गार' माशाच्या घटनेला आता एक नवे आणि आश्चर्यकारक वळण मिळाले आहे. अंबा नदीत आता हे परदेशी मासे जिवंत पणे मासेमारांच्या जाळ्यात सापडत असून, धक्कादायक बाब म्हणजे हे मासे थेट स्थानिक मासळी बाजारात विक्रीसाठी आणले जात आहेत. .हा अनोखा परदेशी मासा पाहण्यासाठी बाजारात ग्राहकांनी मोठी गर्दी केली असली, तरी नदीच्या जैवविविधतेसाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे. अंबा नदीत लागोपाठ हे शिकारी परदेशी मासे सापडत असल्याने नदीच्या परिसंस्थेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मूळचे उत्तर अमेरिका आणि ब्राझीलमधील नद्यांमध्ये आढळणारे हे 'गार' प्रजातीचे मासे अत्यंत हिंस्र असतात. मगरीसारखा जबडा आणि टोकदार दात असलेले हे मासे आहेत. जनुकीय बदलामुळे (अल्बिनो अवस्था) त्यांचा रंग असा झाला आहे. आता हे मासे थेट नदीत मोठ्या संख्येने सापडत असल्याने आणि खाण्यासाठी बाजारात विक्रीला येत असल्याने आश्चर्य व चिंता व्यक्त होत आहे..स्थानिक मासेमारांच्या जाळ्यात नेहमीच्या माशांसोबतच हे जिवंत रंगहीन मासे लागल्याने त्यांनी ते बाजारात विक्रीसाठी आणले. हा मासा खाण्यायोग्य आहे की नाही, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नसताना केवळ कुतूहलापोटी त्याची विक्री सुरू आहे. परदेशी आणि हिंस्र प्रजातीचे हे मासे स्थानिक नदीपात्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आढळणे धोकादायक ठरू शकते. हे मासे नदीतील इतर लहान आणि स्थानिक माशांच्या प्रजातींना व जलचरांना फस्त करून त्यांची पैदास नष्ट करू शकतात..याबाबत केतन म्हसके यांनी सांगितले की, आम्ही सुरुवातीला जेव्हा नदीकिनारी हा मासा मृत अवस्थेत पाहिला, तेव्हा तो निसर्गाचा एक वेगळा चमत्कार वाटला होता. मात्र आता हेच मासे जिवंत पकडून थेट स्थानिक बाजारात विक्रीसाठी आणले जात आहेत, हे पाहून खूप आश्चर्य वाटले. हा मासा परदेशी आणि हिंस्र असल्याने अशा माशांची बाजारात विक्री करणे कितपत योग्य आहे, याची प्रशासनाने तपासणी केली पाहिजे. नदीतील स्थानिक मासे सुरक्षित राहण्यासाठी यावर वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे..नदी किंवा तलावांच्या स्थानिक परिसंस्थेमध्ये असे परदेशी हिंस्र मासे येणे म्हणजे आपल्याकडील जलचरांना सामूहिक मृत्यूच्या खाईत लोटण्यासारखे आहे. असे मत्स्यतज्ञ नितीन निकम यांनी सांगितले. प्राणी अभ्यासक अमित निंबाळकर यांनी सांगितले की मुसळधार पावसामुळे तालुक्यातील मत्स्य पालन केंद्रातून पाण्याच्या वाढत्या प्रवाहातून हे मासे अंबा नदीत आले असण्याची शक्यता आहे. या माशांची अंडी विषारी असतात तसेच हे मासे खाण्यासाठी योग्य नाहीत. शिवाय स्थानिक मच्छीमारांना याबद्दल शास्त्रशुद्ध माहिती नसल्याने ते बाजारात विक्रीसाठी आणत असावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.