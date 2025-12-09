कोकण

Raigad News : अंबा नदी पात्रात गुराखी बुडाला; अथक परिश्रमाने रेस्क्यू टीम व पोलिसांनी मृतदेह काढला बाहेर!

Amba River Rescue Operation : उन्हेरे गावाजवळ अंबा नदीत गुराख्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. रेस्क्यू टीम आणि पोलिसांनी अथक प्रयत्न करून दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांचा मृतदेह बाहेर काढला.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : सुधागड तालुक्यातील उन्हेरे गावाजवळील अंबा नदी पात्रात सोमवारी (ता. 8) सायंकाळी पाच वाजताच्या सुमारास म्हशी आणण्यासाठी गेलेला गुराखी झिमा तुकाराम बावधाने (वय 55 वर्ष ) यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. मंगळवारी (ता.9) सकाळी सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेची व रेस्क्यू टीम आणि पाली पोलीस यांच्या मदतीने अथक प्रयत्नाने त्यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.

