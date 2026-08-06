Amboli Tourist Accident : मुसळधार पाऊस अन् दाट धुक्यात धाडसी मोहीम! सह्याद्री रेस्क्यू टीमने 400 फूट खोल दरीतून बाहेर काढला निपाणीतील डॉक्टराचा मृतदेह

सावंतवाडी : आंबोली येथील महादेवगड पॉईंटवरून सुमारे ४०० फूट खोल दरीत कोसळलेल्या पर्यटकाचा मृतदेह काल दरीतून बाहेर काढण्यात आला. डॉ. आयुब सय्यद (वय ४५, रा. जत्राट, निपाणी, जि. बेळगाव) असे मृताचे नाव असून ही घटना काल (ता.४) सायंकाळी घडली होती. काल दुपारी ‘सह्याद्री ॲडव्हेंचर रेस्क्यू ग्रुप’ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अथक प्रयत्न करून मृतदेह दरीतून बाहेर (Amboli 400 feet gorge accident) काढला..मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, डॉ. आयुब सय्यद हे आपल्या नऊ सहकाऱ्यांसोबत मंगळवारी निपाणी येथून आंबोली येथे वर्षा पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी आले होते. सायंकाळी पाचच्या सुमारास सर्वजण महादेवगड पॉईंट परिसरात असताना, डॉ. सय्यद हे लघुशंकेसाठी सुरक्षेच्या रेलिंगवरून दरीच्या बाजूला गेले. यादरम्यान अचानक त्यांचा तोल गेल्याने ते थेट ४०० फूट खोल दरीत कोसळले..पॉईंटवर मक्याची कणसे विकणाऱ्या एका स्थानिक विक्रेत्याने त्यांना दरीत कोसळताना पाहिले आणि तत्काळ त्यांच्या सहकाऱ्यांना या अपघाताची कल्पना दिली. घटनेची माहिती मिळताच येथील पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम, आंबोली पोलिस संतोष गलोले व त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी तात्काळ स्थानिक ‘सह्याद्री ॲडव्हेंचर रेस्क्यू टीम’ला मदतीस पाचारण केले. पोलिस आणि रेस्क्यू टीमने तत्काळ शोधमोहीम हाती घेतली..Amba Ghat Traffic Update : आंबाघाटातून 900 ट्रकची वाहतूक ठप्प! अवजड वाहनांना बंदी; बॉक्साईट, साखर, कोळसा वाहतुकीवर परिणाम, पाहा काय आहे पर्यायी मार्ग?.मात्र, परिसरात सुरू असणारा संततधार पाऊस, दाट धुके आणि अंधारामुळे सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास ही मोहीम तात्पुरती थांबवावी लागली. अपघात घडला त्याठिकाणीच मृत व्यक्तीचा मोबाईल राहिल्याने लोकेशनच्या आधारे शोध घेणेही अशक्य झाले होते. त्यानंतर बुधवारी पहाटे ही रेस्क्यू मोहीम पुन्हा वेगाने सुरू करण्यात आली. पारपोली येथील सिद्धेश्वर मंदिरापासून सुमारे दोनशे फूट पुढे असलेल्या जंगल भागात शोध सुरू असताना सकाळी दहाच्या सुमारास डॉ. सय्यद यांचा मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर दुपारी साडेबाराच्या सुमारास मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले..Ratnagiri Wildlife : कोकणच्या खेडशीत महालक्ष्मी मंदिरासमोर सात फुटी अजगराचा थरार! मध्यरात्री रस्ता ओलांडताना थरारक दृश्य कॅमेरात कैद.धोकादायक रेस्क्यू ऑपरेशनमधील शिलेदारया धोकादायक आणि कठीण रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये ‘सह्याद्री ॲडव्हेंचर रेस्क्यू ग्रुप’ आंबोली-सांगलीच्या बाबल आल्मेडा, मायकल डिसोजा, संतान आल्मेडा, उत्तम नार्वेकर, लॉरेन्स आल्मेडा, राजू राऊळ, प्रथमेश गावडे, पासकु देसा, अजित नार्वेकर, समीर गावडे, आनंद गावडे, विशाल बांदेकर, प्रतीक मोहिते, नारायण चव्हाण, शुभम कळसुलकर, सर्वेश नाईक, मनीष नार्वेकर, वामन पालेकर, राकेश अमरुस्कर, दीपक मेस्त्री, अजित गावडे, रघुनाथ सावंत, अभिजित नार्वेकर आणि हेमंत नार्वेकर यांनी योगदान दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.