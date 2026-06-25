कोकण

Amboli Monsoon Tourism : पावसाळ्यात आंबोली फिरायचा प्लॅन आहे? वन विभागाची 'निसर्गरम्य सफारी' पुन्हा सुरू; वाचा कधीपासून आणि कसं करायचं बुकिंग!

Why is Amboli famous during monsoon? : वन विभागाच्या पुढाकारातून आंबोलीतील ‘निसर्गरम्य आंबोली दर्शन’ सफारी शनिवारपासून सुरू होत आहे. खुल्या जीपमधून धबधबे, महादेवगड, हिरण्यकेशी मंदिर आणि कावळेसाद पॉईंटची सफर करता येणार आहे.
Amboli open jeep safari booking

Amboli open jeep safari booking

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सावंतवाडी : पावसाळ्याच्या सुरुवातीला निसर्गाच्या कुशीत विसावलेल्या आंबोलीचे रूप अनुभवण्याची सुवर्णसंधी पर्यटकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. वन विभाग सावंतवाडी आणि वनपरिक्षेत्र सावंतवाडी यांच्या वतीने ‘निसर्गरम्य आंबोली दर्शन’ सफारी उपक्रम पुन्हा एकदा सुरू करण्यात येत (Amboli tourism during rainy season) आहे.

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