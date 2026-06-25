Amboli Monsoon Tourism : पावसाळ्यात आंबोली फिरायचा प्लॅन आहे? वन विभागाची 'निसर्गरम्य सफारी' पुन्हा सुरू; वाचा कधीपासून आणि कसं करायचं बुकिंग!

सावंतवाडी : पावसाळ्याच्या सुरुवातीला निसर्गाच्या कुशीत विसावलेल्या आंबोलीचे रूप अनुभवण्याची सुवर्णसंधी पर्यटकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. वन विभाग सावंतवाडी आणि वनपरिक्षेत्र सावंतवाडी यांच्या वतीने ‘निसर्गरम्य आंबोली दर्शन’ सफारी उपक्रम पुन्हा एकदा सुरू करण्यात येत (Amboli tourism during rainy season) आहे. .येत्या शनिवारपासून (ता. २७) या सफारीची सुरुवात होणार असून, पर्यटकांना निसर्गाच्या सानिध्यात अविस्मरणीय सफारीचा आनंद घेता येईल. या उपक्रमांतर्गत पर्यटकांसाठी खास खुल्या जीप सफारीची सोय करण्यात आली आहे. याद्वारे आंबोलीतील विहंगम दृश्यांचा मनमुराद आनंद घेता येणार आहे..या सफारी उपक्रमामध्ये पर्यटकांसाठी फुल्ल डे सफारी’ आणि ‘हाफ डे सफारी’ असे दोन मुख्य पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ‘फुल्ल डेमध्ये पर्यटकांना आंबोली धबधबा, महादेवगड पॉईंट, हिरण्यकेशी मंदिर आणि कावळेसाद पॉईंट या चारही प्रमुख पर्यटन स्थळांना भेट देता येईल, तर ‘हाफ डेमध्ये फक्त आंबोली धबधबा आणि महादेवगड पॉईंट या दोन प्रेक्षणीय ठिकाणांची सफर घडवून आणली जाईल. सफारीची वेळ सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत निश्चित केली आहे..Ambabai Temple History : करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या सुवर्णकलशाने जागवल्या आठवणी; गणपतराव जाधव यांनी 57 वर्षांपूर्वी अर्पण केला होता चांदीचा कळस.या सफारीसाठी प्रती व्यक्ती ५०० रुपये शुल्क आकारले जाणार असून, त्यासाठी किमान ६ व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. तसेच एका वेळेस जास्तीत जास्त ८ व्यक्तींना प्रवास करता येईल. पॅकेजचा विचार केल्यास सर्व पॉईंट्सचा समावेश असलेल्या फुल्ल डे सफारीसाठी प्रती मट्रिप ३००० रुपये, तर हाफ डे सफारीसाठी प्रती ट्रिप २००० रुपये शुल्क असणार आहे. या सफारीसाठी पर्यटकांना येथील भोसले उद्यान या पिकअप पॉईंटवर यावे लागेल..Koyna Dam History : कोयना धरणाचे पाणी ओसरले अन् उघड झाला पाण्याखाली लपलेला इतिहास; भग्न अवशेषांमधून समोर आलं जुनं वैभव, 74 वर्षांनंतर काय पाहायला मिळालं?.या निसर्गरम्य सफारीचा लाभ घेण्यासाठी आणि आगाऊ बुकिंगसाठी पर्यटकांनी वनपाल मिताली कुबल किंवा वनरक्षक मोहन घुटकडे यांच्या यांच्याशी संपर्क साधावा. निसर्गाचे संवर्धन आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सावंतवाडी वन विभाग आणि वनपरिक्षेत्र यांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचा पर्यटकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.