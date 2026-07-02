Amboli Waterfall : 'प्रति महाबळेश्वर' आंबोलीचा मुख्य धबधबा प्रवाहित! फेसाळणारे पाणी अन् दाट धुक्याचा थरार अनुभवण्यासाठी गर्दी; गोवा-कर्नाटकातूनही पर्यटकांची पावले वळली

सावंतवाडी : लांबलेला पाऊस आठवड्याभरापासून पूर्ण क्षमतेने सक्रिय झाला आहे. मुसळधार पावसामुळे ‘’प्रति महाबळेश्वर’’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंबोलीचा मुख्य धबधबा प्रवाहित झाला (Amboli Waterfall after heavy rainfall) आहे. मुख्य धबधब्यासोबतच आजूबाजूचे छोटे-मोठे धबधबेही फेसाळत कोसळू लागल्याने संपूर्ण परिसर निसर्गसौंदर्याने नटला आहे. त्यामुळे वर्षा पर्यटनाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे..पावसाळ्यात या भागातील निसर्ग पर्यटकांना भुरळ पाडतो. येथील धो-धो कोसळणारा पाऊस, दाट धुके आणि आल्हाददायक गारवा अनुभवण्यासाठी केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर शेजारील कर्नाटक आणि गोवा राज्यातूनही पर्यटक मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत..हुल्लडबाजांवर दंडात्मक कारवाईमद्यधुंद आणि अतिउत्साही पर्यटकांना रोखण्यासाठी आंबोली धबधबा परिसरात कडक नियमावलीचे फलक लावले जातील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा हुल्लडबाजी करणाऱ्या पर्यटकांना आधी समज दिली जाईल; मात्र त्यांनी न ऐकल्यास त्यांच्यावर थेट दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पोलिस प्रशासनाने दिला आहे..Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात धो-धो! पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे; पुणे-रायगडला 'रेड अलर्ट', मुंबईसह 26 जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा मोठा इशारा.आंबोलीसोबतच आजूबाजूच्या गेळे आणि चौकुळ या गावांमधील निसर्गसौंदर्यही पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे. गेल्या दोन वर्षांत आंबोलीत येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन वन विभागाकडून मुख्य धबधब्यासह अन्य परिसराचा विकास करण्यात आला आहे. पर्यटकांना धबधब्याच्या ठिकाणी सुरक्षितपणे जाता यावे, यासाठी लोखंडी पायऱ्या, रेलिंग आणि इतर आवश्यक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, यंदा पावसाळा लांबल्याने येथील वर्षा पर्यटनाला जवळपास महिनाभर उशिराने सुरुवात होत आहे. याचा येथील आर्थिक उलाढालीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Gagangad Fort : स्वामी गगनगिरी महाराजांची तपोभूमी अन् शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला 'गगनगड' ठरला राज्य संरक्षित स्मारक; शासनाचा मोठा निर्णय.वाहतूक कोंडी टाळणारदरवर्षी घाट रस्त्यात होणारी वाहतूक कोंडी आणि हुल्लडबाज पर्यटकांना रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने आतापासूनच कंबर कसली आहे. याबाबत सावंतवाडीचे पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण म्हणाले, ‘आंबोली वर्षा पर्यटन हंगाम सुरळीत पार पाडण्यासाठी पोलिस यंत्रणा सज्ज आहे. दर शनिवार, रविवारी होणारी गर्दी लक्षात घेता दोन पोलिस अधिकारी आणि ४० हून अधिक पोलिस तैनात केले जातील. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी घाट रस्त्यामध्ये सातत्याने घोषणा केली जाईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.