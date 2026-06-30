कोकण

Pen Vat Savitri tree plantation: पेणमध्ये ‘वटसावित्री ते वटधरित्री’ उपक्रम; अंनिस व महिला संघटनांकडून पारंपरिक पूजेला फाटा देत वृक्षारोपणातून पर्यावरणसंवर्धनाचा संदेश

वटसावित्रीला पर्यावरणाची नवी दिशा; अंनिस व महिला संघटनांचा ‘वटधरित्री’ वृक्षारोपण उपक्रमातून अंधश्रद्धेविरोधी आणि हिरवाईचा संदेश
ANS (Andhashraddha Nirmulan Samiti) and women's organizations in Pen organize 'Vatsavitri te Vatdharitri' campaign for tree plantation

ANS (Andhashraddha Nirmulan Samiti) and women's organizations in Pen organize 'Vatsavitri te Vatdharitri' campaign for tree plantation

Sakal

अमित गवळे
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पाली : पारंपरिक सणांना केवळ रूढी-परंपरांमध्ये न अडकवता त्याला सामाजिक बांधिलकी आणि पर्यावरण संवर्धनाची जोड देण्याचा एक कौतुकास्पद प्रयोग पेणमध्ये पाहायला मिळाला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती शाखा पेण यांच्या वतीने वटसावित्री ते वटधरित्री या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम अत्यंत उत्साहात पार पडला. पेणमधील विविध समविचारी महिला संघटनांनी या मोहिमेत एकत्र येत प्रत्यक्ष कृतीतून धरित्रीला हिरवाईने नटवण्याचा संकल्प केला.

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Konkan
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Dr Narendra Dabholkar
Vat Purnima 2025
Vat Purnima