Pen Vat Savitri tree plantation: पेणमध्ये ‘वटसावित्री ते वटधरित्री’ उपक्रम; अंनिस व महिला संघटनांकडून पारंपरिक पूजेला फाटा देत वृक्षारोपणातून पर्यावरणसंवर्धनाचा संदेश

पाली : पारंपरिक सणांना केवळ रूढी-परंपरांमध्ये न अडकवता त्याला सामाजिक बांधिलकी आणि पर्यावरण संवर्धनाची जोड देण्याचा एक कौतुकास्पद प्रयोग पेणमध्ये पाहायला मिळाला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती शाखा पेण यांच्या वतीने वटसावित्री ते वटधरित्री या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम अत्यंत उत्साहात पार पडला. पेणमधील विविध समविचारी महिला संघटनांनी या मोहिमेत एकत्र येत प्रत्यक्ष कृतीतून धरित्रीला हिरवाईने नटवण्याचा संकल्प केला..केवळ उपवास किंवा पूजा न करता निसर्गाचे रक्षण करणे हीच खरी काळाची गरज आहे, हा संदेश देत या उपक्रमात विविध क्षेत्रांतील महिला पदाधिकार्यांनी वृक्षलागवड केली. यामध्ये आई डे केअर संस्थेच्या स्वाती मोहिते, रोटरी क्लब ऑफ ओरायन च्या कृपा जोशी, सरस्वती शिक्षण ट्रस्टच्या सुचित्रा म्हात्रे, स्नेहबंध तनिष्का गटाच्या स्वाती गांधी, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी, रायगड तेजस्विनी गलांडे यांच्यासह सामाजिक क्षेत्रातील अनेक महिलांनी हिररीने भाग घेतला..या कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण म्हणजे सावनी गोडबोले यांनी रचलेल्या विशेष ओव्या! ज्योतिबांच्या आधुनिक सावित्रीसाठी नव्या विचारांच्या आणि वृक्षसंवर्धनाच्या व्रताची मांडणी करणाऱ्या या ओव्यांवर उपस्थित महिलांनी वडाच्या झाडांभोवती फेर धरत सामूहिक गायन केले. तसेच, 'आई डे केअर'च्या विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिकच्या दुष्परिणामांवर प्रकाश टाकणारे आणि जनजागृती करणारे एक सुंदर नाटुकले सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली..जुन्या रूढी-परंपरांना बगल देऊन समाजाला नवीन पर्यावरणस्नेही पर्याय देणे, हीच अंनिसची प्रबोधनाची भूमिका आहे. असे सावनी गोडबोले यांनी सांगितलं. कार्यक्रमात बोलताना प्राचार्य सतीश पोरे यांनी सद्यस्थितीत भारतात झाडे लावण्याची आणि ती केवळ लावून न थांबता जगविण्याची निकड किती तीव्र आहे, हे महत्त्वपूर्ण आकडेवारीसह स्पष्ट केले. तर संदेश गायकवाड यांनी, अंधश्रद्धेकडून विज्ञानाकडे आणि पर्यावरण रक्षणाकडे जाणे हे समाजासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे, असे सांगत आज सावित्रीच्या लेकींनी हा आगळावेगळा उपक्रम राबवून समाजासमोर एक नवा आदर्श ठेवल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले. .या पर्यावरणपूरक कार्यक्रमाला अंनिसचे नंदकिशोर परब, राजरत्न लोखंडे, योगिता डंगर, जगदीश डंगर, विशाल चांदोरकर, मीना मोरे, सनय मोरे, एन. जे. पाटील, पाटील मॅडम, पोरे मॅडम, तसेच नंदा गोखले, डॉ. श्रुती द्रविड, मोहिनी गोरे, स्वाती शेलार, अस्मिता काळण, सुनिता म्हात्रे यांच्यासह समविचारी संघटनांचे अनेक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.