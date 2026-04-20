Konkan Agriculture: सुपारी उत्पादनाचा पर्यायही घाट्यात; निम्म्यापेक्षा जास्त घट, शासनदरबारी उपेक्षित, खर्च वाढताच

-राजेंद्र बाईत, राजापूरशासनाच्या महत्वाकांक्षी फळबाग लागवड योजनेचा फायदा घेत कोकणातील शेतकर्यांनी अनके आंबा-काजूच्या बागायती विकसित केल्या आहेत; मात्र, गेल्या दशकभरामध्ये सातत्याने वातावरणामध्ये झालेल्या बदलांचा आंबा-काजूला फटका बसत आहे. कीडरोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लाखो रूपयांचा खर्च केला तरी, उत्पादनातील घट थांबताना दिसत नाही. हवामान बदलाचा कमी परिणाम होणार्या आणि वर्षाकाठी दोनवेळा हमखास उत्पन्न मिळवून देणार्या सुपारी बागायतीकडे कोकणातील शेतकरी वळत आहे. मात्र सुपारीच्या उत्पादनात निम्म्यापेक्षा जास्त घट झाली आहे. यांमुळे सुपारी बागायतदार मेटाकुटीस आले आहेत. सुपारीचे नुकसान शासनदरबारी उपेक्षितच राहिलेली आहे. .कोळेरोगाचा प्रादुर्भाव अन् फळगळतीने हैराणहमखास उत्पन्न मिळवून देणार्या आंबा-काजू पिकावरील वाढलेले किडरोग हे बदलत्या वातावरणाचा परिणामच मानला जातो. तुलनेत सुपारी हे पीक काहीसे सुरक्षित परंतु, मागील पाच-सहा वर्षामध्ये सुपारी पीक बदलत्या वातावरणाच्या चक्रव्यूवहात अडकल्याचे चित्र समोर आले आहे. उन्हाळ्यात तापमान वाढ आणि पावसाळ्यात अतिवृष्टी अशा समस्येमुळे रस शोषून घेणारी बुरशी, कोळेरोगांचा प्रादुर्भाव वाढून सुुपारी परीपक्व होण्याअगोदरच गळून पडली. यावर्षी पावसाने कहर करताना तब्बल सात महिने बरसला. अतिवृष्टीमुळे बुरशी आणि कोळेरोगांचा मोठ्याप्रमाणावर प्रादुर्भाव वाढला. सततच्या पावसामुळे शेतकर्यांना किडरोग नियंत्रणासाठी किटकनाशक वा बुरशीनाशकांची फवारणी करता आली नाही. जी औधष फवारणी केली गेली ती पावसाच्या पाण्यात वाहून गेली. त्यामुळे फळगळतीला झालेली सुरूवात पाऊस गेल्यानंतर वाढली. त्यामध्ये साधारणतः 80 टक्के फळगळती झाली. त्यातून, मोठ्या आर्थिक संकटामध्ये बागायतदार सापडला असून भविष्यात असेच वातावरण राहील्यास सुपारी पिकांचे करायचे काय ? अशा विवंचनेत तो सापडला आहे..माकडांचा उपद्रव कायमजंगलतोड आणि जंगलामध्ये पुरेसे न मिळणारे अन्न यामुळे माकडे मानवी वस्तीकडे वळले. घर परिसरातील नारळ, सुपारी बागांमध्ये माकडांचा वावर वाढला. गेल्या तीन चार वर्षामध्ये लाल तोंडाच्या माकडांचा त्रास सुपारीला होऊ लागला आहे. ही माकडे सुपारीचे फळ चावून सालातला रस खातात. तसेच रस शोषून घेणारी बुरशी, कोळींचा प्रादुर्भाव वाढून सुपारी परिपक्व होण्याअगोदरच गळून पडली. यावर्षी अधिक काळ झालेल्या वृष्टीमुळे बुरशी आणि कोळेरोगांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव वाढला. कीटकनाशक वा बुरशीनाशकांची फवारणी करता आली नाही. औधष पावसाच्या पाण्यात वाहून गेली. त्यामुळे फळगळती पाऊस गेल्यानंतर वाढली. त्यामध्ये साधारणतः 80 टक्के फळगळती झाली..अपेक्षित फळधारणा नाहीमुबलक पाण्याच्या ठिकाणी लागवड केली व दर दोन महिन्यांनी पूरक खते दिली तर लागवडीनंतर 7 ते 10 वर्षांनी उत्पन्न मिळण्यास सुरवात होते. सुपारीच्या एका झाडाचे आयुष्य सुमारे 50 वर्ष असते. वर्षातून एकदा एका झाडापासून एका हंगामामध्ये 1.5 ते 2 किलो वाळलेली सुपारी मिळते. मात्र, बदलते हवामान, अतिवृष्टी, किड रोगाचा प्रादुर्भाव, वन्यजीवांचा त्रास आदी विविध कारणामुळे सुपारीचे उत्पादन घटताना ते निम्म्यापेक्षा अधिक कमी झाले आहे. काही भागामध्ये तर सरासरी वीस ते पंचवीस टक्के उत्पादन आले आहे..शासनदरबारी उपेक्षितगेल्या पाच वर्षामध्ये सुपारीचा दर दुप्पट झाला असून, सद्यःस्थितीमध्ये सरासरी 500 ते 600 रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे. हा दर समाधानकारक असला तरी, उत्पादन नसल्याने जादा दराचा बागायदारांना उत्पन्नाच्यादृष्टीने उपयोग होताना दिसत नाही. आंबा-काजू पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई मिळते. मात्र, नुकसान भरपाईच्या मापदंडामध्ये शासनदरबारी सुपारी पिकाच्या नशिबी उपेक्षाच राहिलेली आहे.. दृष्टिक्षेपात रत्नागिरीतील सुपारी पीककोकण विभाग सुपारी क्षेत्र ः 5 हजार हेक्टर क्षेत्रसुपारी उत्पादन ः पावणेपाच लाख मेट्रिक टनकोकण विभागासाठी आवश्यक 7 लाख मेट्रिक टनरत्नागिरीतून कर्नाटकासह दक्षिण भारतातून येतेसरासरी वार्षिक उलाढाल 23 हजार 750 कोटी रुपये. सुपारीचे प्रकारसुपारीचे मुख्य प्रकार ः स्पेशल मोहरा, मोहरा, सुपारी, वचरास, झिणीमुख्य प्रकारातील वर्गवारी ः फटोर (तडा गेलेली), पासोडा (सुपारी सोलताना पांढरे साल चिकटलेली), खोका (खराब, काळी, कुजकी) .निर्यात होणारा सुपारी प्रकार ः स्पेशल मोहरा, मोहरा निर्यात. दृष्टिक्षेपात सुपारीचे दरवर्ष प्रतिकिलो दर (रुपये)2021 250-3002022 300-3502023 300-3752024 350-4002025 400-4502026 450-600 सुपारीला गेल्या काही वर्षामध्ये हवामानातील बदल आदींचा फटका बसून उत्पादन घटले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी कीडरोग नियंत्रण, खते आणि पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.जलस्रोत उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी बहुपयोगी सुपारीच्या बागायती विकसित करून शेतकर्यांना उत्पन्न मिळवणे अन् वाढवणे शक्य आहे.- डॉ. किरण मालशे, नारळ संशोधन केंद्र, रत्नागिरी.सुपारीवर गेल्या काही वर्षामध्ये किडरोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. फळगळतीही आहे. बागायतीमधील कामांसाठी मजूरही उपलब्ध होत नाही. कमी उत्पादन, व्यवस्थापनावर होणारा वाढता खर्च; मात्र, त्या तुलनेमध्ये कमी उत्पन्न ही सुपारी बागायतदाराची व्यथा आहे.प्रकाश जोग, सुपारी बागायतदार. 