कोरोनाच्या जागृतीसाठी मंडणगडात असाही उपक्रम

मंडणगड ( रत्नागिरी ) - आपण खरंच कामासाठी बाहेर पडता का? विनाकारण फिरत असाल तर कुटुंब आणि शहराला धोक्‍यात आणत आहात, असा सल्ला विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्या नागरिकांना मंडणगड शहरातील चौकात रेखाटलेल्या चित्रांतून दिला आहे. घरात राहू या, कोरोना टाळू या असा संदेश देत जनजागृती केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंडणगड नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी संतोष माळी व सर्व नगरसेवक, कर्मचारी यांनी विविध उपक्रम राबवित नागरिकांना जागृत केले. मुख्याधिकारी संतोष माळी यांच्या कल्पनेतून अनेक उपाययोजना राबविण्यात आल्या. शहरातील स्वच्छतेवर भर देताना सर्वप्रथम सार्वजनिक ठिकाणचा परिसर, बस स्थानक, मुख्य रस्ते, शासकीय कार्यालय परिसराचे फवारणीद्वारे निर्जंतुकीकरण केले. शहरात अत्यावश्‍यक सुविधा व्यवस्थित चालू राहण्यासाठी नियोजन केले. मंडणगड नगरपंचायतीच्या वतीने अनोखा उपक्रम राबवित नागरिकांना आवश्‍यक वस्तूंची घरपोच सेवा उपलब्ध केली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शहरात सोशल डिस्टन्स राहण्यासाठी भाजीपाला व जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या दुकानासमोर होणारी गर्दी लक्षात घेत सुरक्षित अंतरावर चौकोन आखून अंतर ठेवले आहे. घरपोच सेवा दिल्याने बाजारात होणारी गर्दी आपोआप कमी झाली आहे. तसेच ग्रामीण भागातून येणारे नागरिकही त्याचा अवलंब करीत आहेत. शहर परिसरात पंचायत समिती, मुख्य चौक, बस स्थानक परिसरात हात धुण्यासाठी पाण्याच्या टाकीची व्यवस्था केली. त्या ठिकाणी साबण, सॅनिटायजर उपलब्ध करण्यात आले आहेत तसेच नागरिकांना मास्कचे वाटप केले. नगरपंचायतीला विविध उपक्रमांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मुख्याधिकारी यांच्या विविध उपाययोजनांचे नागरिकांनी स्वागत केले असून कौतुक केले आहे.

