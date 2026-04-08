Gas Cylinder Shortage : वडापाव बनतोय पुन्हा लाकडांच्या शेगडीवर; गॅस टंचाईचा फटका, विक्रेते मेटाकुटीस

नांदगाव - इंटरनेट आणि मोबाईलच्या युगात कितीही हरवून गेलो तरी जुन्या पारंपरिक वस्तूंचे महत्त्व कमी होत नाही. शिवाय जुन्या परंपरा आणि वस्तू आणि त्यांचा उपयोग पाहिला की, 'जुनं ते सोनं' ही मराठी म्हण आपोआप तोंडातून निघतेच. सध्या गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे याची पुनरावृत्ती आज अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे..नांदगाव येथे काही वडापाव विक्रेते शेगडीमध्ये लाकडे पेटवून वडापाव व्यवसाय करत आहेत. गॅसटंचाईमुळे नाईलाजास्तव वडापावची किंमत २० रुपये करावी लागली, तर किंमत वाढल्याने ग्राहक कमी झाले. याचाही फटका व्यावसायिकांना बसत आहे.मोठमोठ्या लोकांच्या तोंडाला पाणी सुटणारा, कुठल्याही ठिकाणी उपलब्ध असलेला मराठमोळा खाद्य पदार्थ आणि गरिबांचा 'बर्गर' म्हणजे 'वडापाव'; पण त्याचीही किंमत वाढल्याने तो खाण्याची इच्छा असूनही अनेक कामगार वर्ग 'आवंडा गिळून' मार्गस्थ होतात..कोकण हा परंपरा आणि पारंपरिक पद्धती जोपासणारा भाग आहे. त्यामुळे गॅस तुटवड्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातही नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे, यात शंका नाही. सध्या 'जुनं ते सोनं' म्हणत महिलावर्ग पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करताना दिसत आहेत. गॅस सिलिंडर तुटवड्यामुळे हॉटेल तसेच छोट्या व्यावसायिकांना मोठा फटका बसला आहे. अनेक हॉटेल बंद आहेत, तर वडापाव, आम्लेट पावच्या गाड्यांनाही मोठा फटका बसला आहे. शिवाय नाईलाजास्तव दर वाढविल्याने ग्राहक दूर जात आहेत.यासाठी पर्याय म्हणून काही वडापाव विक्रेत्यांनी शेगडीमध्ये लाकडे पेटवून व्यवसाय सुरू ठेवल्याचे चित्र पाहायला मिळते. कारण जर व्यवसाय चालला तरच घर चालणार आहे. त्यामुळे या मार्गावर विक्रेते आले आहेत..नाना मोरयेंची आधुनिक चूलगॅस तुटवडा लक्षात घेऊन नांदगाव येथील नाना मोरये यांनी आधुनिक चूल खरेदी केली असून यामध्ये लाकडे पेटवून ठेवल्यानंतर फुंकर मारत बसावं लागतं नाही. कारण या शेगडीला चार्जिंग पंखा असल्याने आग विझत नाही आणि धुरही होत नाही.