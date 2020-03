डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठच्या वाहन चालकांची कोरोना विरुद्ध लढायला मदत...

दापोली - राज्यात आलेले कोरोनाच्या संकटा विरुद्ध लढण्यासाठी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोलीच्या वाहन चालक संघटनेच्या सदस्यांनी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला असून यासंदर्भात संघटनेचे अध्यक्ष राकेश विचारे यांनी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन त्यांना पत्र दिले आहे. देश सध्या कोरोनाच्या भीषण परिस्थितीला सामोरे जात असून राज्य सरकार या परिस्थितीशी मोठया धैर्याने तोंड देत आहे, या लढ्यासाठी राज्याला आर्थिक मदतीची गरज आहे, यामुळे वाहन चालक संघटनेच्या सदस्यांनी आपला एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करावा असे पत्र विद्यापीठाचे कुलसचिव याना दिले आहे.

वाहन चालक संघटनेने अशाप्रकारे एक आदर्श विद्यापीठातील इतर कर्मचाऱ्यांपुढे घालून दिला आहे.

Web Title: Balasaheb Sawant Konkan Agricultural University Members of the Drivers' Association of Dapoli decide to pay one day salary for the Chief Minister's Assistance Fund