Gudi Padwa Special : बांबू खातोय भाव! अनेक शेतकरी वळले लागवडीकडे

पाली - टिकाऊ, लागवडीचा अल्प खर्च, कमी मशागत, कमी वेळात अधिक उत्पादन व उत्पन्न देणाऱ्या बांबूच्या लागवडीकडे अनेकजण वळत आहेत. बांधकाम व्यवसाय, मांडव उभारणी, विविध वस्तुनिर्मिती व शोभेसाठी आणि गुढीपाडव्यासाठी बांबूला मागणी वाढली आहे. याशिवाय पनवेल व मुंबई सारखी मोठी बाजारपेठ जवळ असल्याने ठिकठिकाणी शास्त्रशुद्धरित्या बांबू लागवड होत आहे. याबरोबरच प्रशसनाकडून देखील शेतकऱ्यांना बाबू लागवडीसाठी प्रोत्साहित केले जात आहे..पालीतील रवींद्र लिमये यांनी आपल्या शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड केली आहे. गुढीपाडव्यानिमित्त बांबू विक्री देखील सुरू आहे. सुधागड तालुक्यातील उद्धर येथील प्रयोगशील शेतकरी तुषार केळकर हे बांबू पासून इको फ्रेंडली घरे तयार करतात आणि याचे प्रशिक्षण देखील देतात. त्याचबरोबर सुधागड तालुक्यातील गोंदाव माठळ येथील श्री. शहा यांनी आपल्या शेतामध्ये बांबूची लागवड केली आहे..बांबू लागवडीसाठी प्रशासन देखील पुढाकार घेत आहे. यासाठी विविध प्रशिक्षण शिबीर व परिसंवाद देखील आयोजित केले जात आहेत. सुधागड तालुक्यातील ढोकशेत येथे सचिन सुर्यकांत टेके व प्रतीक्षा सचिन टेके यांनी साडेचार एकर क्षेत्रामध्ये "बांबूविश्व" उभारले आहे. बांबू लागवड करून शेतकऱ्यांसमोर आदर्श निर्माण केलेला आहे. त्यांच्या "बांबूविश्व" या बांबू बनात एकूण 1300 हून अधिक बांबूची लागवड केलेली आहे. त्यात मुख्यत्वे माणगा हि प्रजाती व इतर 34 अनेकविध प्रजातींचे बांबू आहेत. जिल्ह्यातील इतरही शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीकडे वळावे यासाठी ते निःशुल्क बांबू लागवड परिसंवाद आयोजित करतात..चांगला भाव व बाजारपेठसचिन टेके यांनी सांगितले की पनवेल व मंबई मार्केटमध्ये चांगल्या काठीला 70 ते 80 रुपये दर मिळतो. लागवडीनंतर चार वर्षांनी बांबू तोड करावी. लागवडीच्या वर्षी खर्च जास्त येतो त्यामध्ये रोपांचे पैसे, रोपांसाठी खड्डे खोदणे, तण काढणे व रोपे लावणे या सर्व कामासाठी मजुरी व खतांचे पैसे यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या वर्षापासून केवळ तण काढण्यासाठी मजुरी आणि खते यासाठी खर्च येतो. ऑक्टोबर ते मे महिन्यापर्यंत बांबूना पाणी द्यावे..बांबूचे नानाविध उपयोगबांबुच्या विविध प्रजाती कोकणात उत्तम प्रकारे वाढतात. नवनवीन बांबू उद्योग सध्या येऊ घातले आहेत. पर्यटनासाठी बांबूची घरे, बांबू फ्लोरिंग, बांबू पॅनल, अगरबत्ती, हस्तकला, चारकोल, इथेनॉल आदी साठी बांबू वापरला जातो. कोकणातील वातावरणात माणगा शेकडो वर्षे अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कीड लागण्याची शक्यता फारच कमी आहे..माणगा बांबूला पसंतीबांबूच्या विविध प्रजाती आहेत. यातील माणगा बांबूला अधिक पसंती आहे. हा बांबू भरीव असतो तसेच लवचिक असतो. लवचिक असल्यामुळे वाकवला तरी पटकन तुटत नाही. हा बांबू शक्यतो सरळ वाढतो व वजनदार असतो. या बांबूची विक्री पटकन होते व जाड काठीची किमतही जास्त मिळते.१२ ही महिनेया बांबूची विक्री होत असते. हा बांबू फावडे, हातोडे यांचे हॅन्डल्स बनविण्यासाठी वापरतात. टोपल्या व फर्निचर बनविण्याकरिता होतो. बांधकाम क्षेत्रात बांबूची परात (scaffolding) बांधायला याचा उपयोग होतो..बांबूसाठी कमीत कमी देखभालीची आवश्यकता लागते. तसेच अवेळी पाऊस, वादळ यात नुकसान होत नाही. बांबू पीक हो फळ पिकांसारखे सारखे नाशवंत नसल्याने व्यापाऱ्यांकडून गळचेपी होत नाही. कोकणातील स्थानिक भरीव बांबू माणगा जातीला मुंबईजवळील बांबू मार्केटमध्ये फार दीर्घकाळापासून चांगली मागणी आहे. मोठ्या प्रमाणावरील बांबूलागवडीस ४०० रोपांसाठी एकरी १,५०,०००/- रुपये लागवड इतका खर्च पहिल्या वर्षी येतो..४ वर्षांनंतर बांबू लागवडीतून बांबू विकून दर एक वर्षा आड जास्तीत जास्त एकरी ३,५०,०००/- रुपये नफा मिळू शकतो. बांबू लागवडी व्यतिरिक्त कृषी पर्यटन करण्याचे ज्यांचे प्रयोजन असेल, त्यांनी बांबू लागवड मोठ्या प्रमाणात करावी. कारण जमीन झटपट हिरवीगर्द करणारे बांबू सारखे इतर कोणतेही पीक नाही.- सचिन टेके, संस्थापक, बांबूविश्व.बांधकाम व मांडव व्यावसायिक तसेच परांचीवाले मोठ्या प्रमाणात बांबू घेऊन जातात. गुढीपाडव्यानिमित्त देखील बांबूंना मागणी असून 60 ते 80 रुपये नग या दराने विक्री सुरू आहे. बांबू लागवडीतून चांगले उत्पन्न मिळते.- शंतनु लिमये, बांबू उत्पादक, पाली.बांबू पासून बऱ्याच वस्तू बनवल्या जाऊ लागल्या आहेत. शासन सुद्धा बांबू लागवडीकडे वळणाऱ्या लोकांना योजना देत आहे. आपल्याकडील हवामान बांबू लागवडीसाठी चांगले आहे. रोगराई कमी व देखभाल खर्च कमी असल्यामुळे लोक याकडे वळत आहेत. उत्पादन आल्यानंतर सुद्धा बांबू नाशवंत नाही त्यामुळे फारसे नुकसान होत नाही. पडीक जमीन माळरान आणि कमी पाण्यात सुद्धा होणार अशी लागवड करता येते. तसेच कुंपणाच्या बाजूला आणि पडीक जागेत याची लागवड करतात- अमित निंबाळकर, मालक, ग्रीन टच नर्सरी.