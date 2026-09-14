Dapoli News : डोंगरातील मातीपासून बाप्पा; महाजन कुटुंबाची चार पिढ्यांची अनोखी परंपरा

दापोली - बाजारात विविध आकार, रंग आणि आकर्षक सजावटीच्या गणेशमूर्तींची रेलचेल असताना, आपल्या परिसरातील डोंगरातील माती आणून त्याच मातीपासून घरच्या घरी बाप्पाची मूर्ती घडविण्याची आगळीवेगळी परंपरा दापोली तालुक्यातील कोळथर येथील महाजन कुटुंबाने तब्बल चार पिढ्यांपासून जपली आहे. सुमारे शंभर वर्षांपासून सुरू असलेल्या या परंपरेत श्रद्धेबरोबरच पर्यावरण संवर्धन आणि आपल्या मातीशी असलेले नातेही जपले जात आहे..कोळथर येथील सुरेश पांडुरंग महाजन, श्रीकृष्ण गोविंद महाजन, कमलाकर केशव महाजन आणि श्रीकृष्ण गोपाळ महाजन या चार कुटुंबांमध्ये आजही ही परंपरा सुरू आहे. गणेशोत्सवाच्या दिवशी सकाळी सर्वप्रथम घरातील देवांची पूजा केली जाते. त्यानंतर ज्या ठिकाणाहून माती आणायची असते, त्या जागेची विधिवत पूजा केली जाते. पूजा झाल्यानंतर वाजतगाजत माती घरी आणली जाते..घरी आणलेली माती व्यवस्थित मळून घेऊन त्यापासून गणेशमूर्ती घडविण्याची प्रक्रिया सुरू होते. मूर्ती बनविण्यापासून तिच्या रंगकामापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी कुटुंबातील सदस्यच पार पाडतात. सकाळी आठ वाजता मूर्ती बनविण्यास सुरुवात केल्यानंतर साधारण चार तासांच्या अथक परिश्रमानंतर दुपारी बाराच्या सुमारास बाप्पाची मूर्ती साकार होते. त्यानंतर मूर्तीची षोडशोपचारे पूजा-अर्चा करून गणेशोत्सवाचा धार्मिक सोहळा साजरा केला जातो..मातीची मूर्ती पूर्णपणे सुकलेली नसल्याने या कुटुंबात दीड दिवसांच्या गणपतीची प्रतिष्ठापना केली जाते. दुसऱ्या दिवशी वाजतगाजत गणपतीला समुद्रकिनारी नेऊन आरती करून विधिवत विसर्जन केले जाते.आज शाडूच्या मातीच्या वाढत्या किमतीमुळे गणेशमूर्तींच्या दरातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे अनेकजण प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींकडे वळताना दिसतात. अशा काळात आपल्या परिसरातील मातीचा वापर करून स्वहस्ते मूर्ती घडविण्याची महाजन कुटुंबाची परंपरा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा आदर्श निर्माण करणारी ठरते..श्रद्धा, संस्कृती आणि पर्यावरणाचा समतोल साधणारी ही परंपरा आधुनिकतेच्या काळातही आपल्या मातीशी नाते जपण्याचा सुंदर संदेश देत आहे.आमच्या कुटुंबात डोंगरातील माती आणून गणपतीची मूर्ती घडविण्याची परंपरा गेल्या चार पिढ्यांपासून सुरू आहे. आमच्या पूर्वजांनी सुरू केलेली ही परंपरा आजही पुढे सुरू ठेवताना आम्हाला विशेष आनंद आणि समाधान मिळते. गणपतीची मूर्ती स्वतःच्या हाताने घडविताना श्रद्धेबरोबरच आपल्या मातीशी आणि संस्कृतीशी असलेले नाते अधिक घट्ट होते..बाजारातून मूर्ती आणण्यापेक्षा घरातील सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन माती मळणे, मूर्ती घडविणे आणि तिचे रंगकाम करणे हा आमच्यासाठी आनंदाचा आणि भावनिक क्षण असतो. आज पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर होत असताना स्थानिक मातीपासून मूर्ती घडवून तिचे नैसर्गिक पद्धतीने विसर्जन करण्याची ही परंपरा पुढील पिढ्यांनीही जपावी, हीच आमची इच्छा आहे; कोळथरे येथील महाजन कुटुंबातील सदस्य माधव महाजन यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.