भडकंब्यातील जनतेला लाखो रुपयांचा लाभ 

संगमेश्‍वर - कामगार कल्याण मंडळामार्फत भडकंबा व पेठवाडीतील पुरुष व महिला कामगारांना सुमारे 5 लाख रोख स्वरूपात व अत्यावश्‍यक साहित्य यांचे वाटप करण्यात आले. या योजनेंतर्गत 125 पुरुष व 100 महिला कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळाला. शिवसेनेचे युवानेते प्रशांत उर्फ बापू शिंदे यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले. साहित्यामध्ये हेल्मेट, बॅटरी, सेफ्टी शूज, रिफ्लेक्‍टिव्ह जाकीट, हॅंडग्लोव्हज, पत्र्याची पेटी, जेवणाचा डबा, वॉटर बॅग, चटई इत्यादी 14 वस्तूंचे वाटप प्रत्येक कामगाराला देण्यात आले. या अगोदर गावातील 220 लाभार्थ्यांना मोफत गॅस व शेगडीचे वाटपदेखील बापू शिंदे व त्यांचे बंधू अतुल शिंदे यांनी केले आहे. पाणीटंचाईच्या काळात सलग तीन महिने स्वतःच्या बोअरवेलवरून पंपाद्वारे अहोरात्र पाणीवाटप शिंदे कुटुंबियांकडून केले जाते. गावातील शेतकऱ्यांचे गाई व म्हैशीच्या दुधाला चांगला भाव मिळावा म्हणून दूध डेअरीची स्थापना करून गावातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यातदेखील त्यांना यश मिळाले आहे. हे पण वाचा - डोपिंगचा डोस बेतू शकतो जीवावर; मल्लांनी स्टेरॉइड्स पासुन राहावे लांब गावात सुमारे 200 ते 250 लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. नुकतेच कामगार कल्याण मंडळाकडून उपलब्ध झालेल्या साहित्याचे वाटप गावातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

