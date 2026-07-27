कोकण

BJP Maharashtra Women’s Wing: भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा सचिवपदी वैशाली मपारा; पालीसह रायगड जिल्ह्यात उत्साहाची लाट

भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चाच्या सचिवपदी वैशाली मपारा यांची निवड; पक्षसंघटन बळकट करण्यातील योगदानाची दखल
Vaishali Mapara appointed BJP Maharashtra Mahila Morcha State Secretary from Pali Raigad

Vaishali Mapara appointed BJP Maharashtra Mahila Morcha State Secretary from Pali Raigad

Sakal

अमित गवळे
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पाली : भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चाच्या सचिवपदी वैशाली राजेश मपारा यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या या निवडीबद्दल सर्व स्तरांतून अभिनंदन आणि कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

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