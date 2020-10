आता  'यांच्या' मुलांची लग्नेही आमच्याच पैशांनी होणार ; राणेंनी शिवसेनेचा काढला चिमटा

सावंतवाडी : मुंबईचे रहिवाशी कर कशासाठी भरतात? पेंग्विन साठी की कंगनाच्या खटल्यात वकिलांच खर्च भागविण्यासाठी असा सवाल भाजप आमदार नितेश राणेंनी केला आहे.अभिनेत्री कंगना राणावत हिने महापालिके विरोधात दाखल केलेल्या खटल्यातील वकिलाच्या शुल्कापोटी पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत ८२ लाख ५० हजार रुपये खर्च केले आहेत. त्यावर भाजप आमदार नितेश राणेंनी शिवसेनेवर ट्वीटरच्या माध्यमातून हल्ला चढवला आहे.

'यांच्या' मुलांची लग्नेही आमच्याच पैशांनी होणार, असे ट्वीट करत राणेंनी शिवसेनला चिमटा काढला आहे.माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती मिळवण्यात आली आहे. कंगनाच्या वांद्रे येथील कार्यालयातील बेकायदा बांधकामावर पालिकेने एक दिवसाची नोटीस देऊन कारवाई केली होती. ती सुरू असतानाच कंगनाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याबाबतचा खटला सध्या उच्च न्यायालयात सुरू आहे.

Wow! Mumbaikers pay tax for..

1.)Penguins

2.)lawyers for Kanganas case

What else is left???

Inke baccho ki shaadi abhi humare hi paiso se hogi lagta hai!!

— nitesh rane (@NiteshNRane) October 28, 2020