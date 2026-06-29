Environment Friendly : वटपौर्णिमेला कुवेसकर कुटुंबाचा पर्यावरणपूरक संकल्प; नव्या वटवृक्ष लागवडीने परंपरेला नवा अर्थ

पाली : वटपौर्णिमेच्या पावन मुहूर्तावर केवळ परंपरेचे पालन न करता, निसर्गाप्रती असलेली आपली जबाबदारी ओळखत उतेखोल येथील कुवेसकर कुटुंबाने एक स्तुत्य उपक्रम राबवला आहे. केवळ वडाच्या वृक्षाची पूजा करण्यापुरते मर्यादित न राहता, नव्या वटवृक्षाचे रोप लावून त्याचे संवर्धन करण्याचा संकल्प कल्याणी रविंद्र कुवेसकर यांच्या कुटुंबाने केला. .कल्याणी यांनी घरीच वडाच्या नव्या रोपाला हळद-कुंकू वाहून, सुती दोर बांधत विधिवत पूजन केले आणि त्याचे संगोपन करण्याची प्रतिज्ञा घेतली. त्यानंतर त्यांचे सुपुत्र व वन्यजीव अभ्यासक शंतनु कुवेसकर यांनी हे रोप स्थानिक परिसरात लावले. पावसाच्या आगमनासोबतच अनुकूल परिस्थितीत वृक्षारोपण करण्याचा मोलाचा संदेश त्यांनी या माध्यमातून दिला..दुसरीकडे, उतेखोल येथील महिला भगिनींनी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ दिलीप मोने सर यांच्या घराजवळील वटवृक्षापाशी एकत्र येत, वृक्षाला सात फेरे मारून आणि पवित्र सूत्र बांधून मनोभावे पूजन केले. पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी, उत्तम आरोग्यासाठी आणि सुखी वैवाहिक जीवनासाठी महिलांनी पारंपरिक पद्धतीने हे व्रत पूर्ण केले..पूर्वी उतेखोल आणि माणगावचा परिसर मोठमोठ्या वटवृक्षांनी आणि समृद्ध वनसंपदेने नटलेला होता. मात्र, आधुनिक शहरीकरण आणि रस्ते रुंदीकरणामुळे मानवासह पशु-पक्ष्यांचा आश्रय असलेले हे हिरवेगार वृक्ष आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. वाढत्या उष्णतेत हक्काची सावली मिळणेही कठीण झाले आहे. अशा काळात शासकीय स्तरावर वृक्षारोपणाचा गाजावाजा होत असला, तरी त्यांच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार वटवृक्षात त्रिदेवांचा वास असतो आणि तो अखंड सौभाग्याचे प्रतीक मानला जातो. याच परंपरेला पर्यावरणाची जोड देत, प्रत्येक कुटुंबाने वडासह इतर देशी वृक्षांची लागवड व जतन करणे गरजेचे आहे. कुवेसकर कुटुंबाने दाखवलेला हा मार्ग धार्मिक परंपरेसोबतच पर्यावरण संरक्षणाला मोठी चालना देणारा ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.