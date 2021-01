रत्नागिरीत फक्त 45 शाळांवरच अडीच कोटी पडणार खर्ची!

रत्नागिरी : सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अडीच कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता; मात्र त्यासाठी शाळांची निवड करण्यासह ते शासनाकडे पाठविण्यापर्यंतीच प्रक्रिया पूर्ण झाली, तरीही त्याची माहिती पदाधिकारीच नव्हे, तर सदस्यांनाही नव्हती. हा प्रकार ज्येष्ठ सदस्य उदय बने यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत पुढे आणला. त्यामुळे संतापलेल्या सर्वच सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या प्रकारामुळे पदाधिकारी व सदस्यांना अंधारात ठेवून अधिकारीच कामे करत असल्याचे चित्र पुढे आले. जिल्हा परिषद हे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. गावपातळीवरील अनेक विकासकामे तडीस नेण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार हाकत असताना लोकप्रतिनिधींना महत्त्व असते. आराखडा बनवत असताना विकासकामांची यादी, हे याच लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनुसार तयार होते; मात्र शिक्षण विभागाकडून त्याचे उल्लंघन झाल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. हेही वाचा - पावसमध्ये शिवसेना-भाजप आमनेसामने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा दुरुस्तीसाठी अडीच कोटी रुपयांचा निधी नुकताच प्राप्त झालेला होता. याबाबत शिक्षण सभापतींसह सदस्यही अनभिज्ञ होते. स्थायी समितीच्या सभेमध्ये उदय बने यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. दरम्यान, निधी मंजूर झालेला असल्याने तो बदल करता येणार नसला तरीही या प्रकाराबाबत वरिष्ठांकडे जाब विचारण्यावर सदस्यांनी चर्चा केली. शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर शंका वास्तविक सहा महिन्यांपूर्वी हा निधी आला होता तर पदाधिकारी व सदस्यांना सांगणे गरजेचे होते. सदस्य हा ज्या गटाचे प्रतिनिधित्व करत असतो, त्या गटाची परिस्थिती त्याला माहिती असते. कुठली शाळा प्राधान्याने घेणे गरजेचे आहे, ते तोच सांगू शकतो. यामुळे शिक्षण विभागाची न सांगण्याची भूमिका संशयास्पद असल्याचे सदस्यांनी उपस्थित केले. शाळा परस्पर ठरवल्या ऑनलाइन नोंदणीतून सहा महिन्यांपूर्वी हा निधी आलेला असताना शिक्षण विभागाने पदाधिकाऱ्यांना का अंधारात ठेवले? असा प्रश्‍न बने यांनी सभेत विचारला. त्यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या आराखड्यात घेतलेल्या शाळा परस्पर ऑनलाइन नोंदणीतून ठरवल्या आहेत. यावर सर्वच सदस्य आक्रमक झाले. त्या शाळांची यादी मागविली. त्यात 45 शाळांवर 2 कोटी 50 लाख रुपये खर्ची पडणार आहेत. यादीतील काही शाळांवर अव्वाच्या सव्वा निधी खर्ची पडणार असल्याचे सदस्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले. हेही वाचा - लवकरच महामार्गाचे स्वप्न होणार पूर्ण संपादन - स्नेहल कदम

