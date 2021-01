रत्नागिरी : सलग तिसर्‍या दिवशी रत्नागिरीकरांचा दिवस ढगाळ वातावरणातच सरला. हवेत वाढलेल्या उष्मामुळे सोमवारी (ता. 4) पहाटे रत्नागिरीत अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे दुपारपर्यंत वातावरण ढगाळच होते. 7 जानेवारीपर्यंत जिल्ह्यात ढगांच्या गडगडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तविण्यात आली आहे. बदलत्या वातावरणामुळे बागायतदार अडचणीत सापडले आहेत. हवामान विभागाकडून 4, 5 आणि 6 जानेवारीला दक्षिण कोकणात वादळी वार्‍यासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून तापमानात वेगाने बदल होत आहेत. कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व मध्य महाराष्ट्रातील दक्षिण भागातील सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यात बुधवारी व गुरुवारी हलक्या पावसाची शक्यता आहे. पुढील तिन दिवस ढगाळ वातावरणाची शक्यता आहे. गेले दोन दिवस पावसाला पुरक परिस्थिती होती. गेले आठ दिवस जिल्ह्यात पारा खाली घसरला होता. सगळीकडेच थंडा थंडा कुल कुल असे वातावरण होते. त्यात बदल झाला आणि थंडी ऐवजी पुन्हा उष्मा वाढला. सोमवारी पहाटेला अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली. सुमारे अर्धा तास पावसाचा शिडकावा झाला. ठिकठिकाणी पाणी साचलेले होते. पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे सकाळी थंडी गायब झाली. सोमवारी सुर्यदर्शनच झाले नाही. पुन्हा आभाळ भरुन आल्यामुळे दिवसभरात पावसाची शक्यता होती. परंतु दुपारनंतर उन पडले आणि सर्वांनीच निःश्‍वास सोडला. हेही वाचा- शिवसेनेचा भाजपला धक्का: अब होगी कांटे की टक्कर - दमट हवामानामुळे अनेकांना आरोग्याच्या समस्याही उद्भवल्या.

याबाबत पावस येथील आंबा बागायतदार आनंद देसाई म्हणाले की, रत्नागिरीत पडलेल्या या अवकाळी पावसाचा परिणाम लगेचच आंबा पिकावर होईल असे नाही; मात्र सलग दोन ते तीन दिवस असाच पाऊस पडत राहीला तर आंब्यावर तुडतुडा, अ‍ॅथ्रॅक्सनोजचा प्रादुर्भाव होईल. मोहोर किंवा फळावर डाग वाढत राहील तर ती गळून जाण्याची शक्यता आहे. फळ मोठे असेल तर त्याच्या दर्जावर परिणाम होतो. या परिस्थिती बागयतदारांना फवारणीचा हात वाढवावा लागणार आहे. त्यामुळे खर्चात वाढ अशी भिती व्यक्त केली. संपादन- अर्चना बनगे

