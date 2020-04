कोकण कृषी विद्यापीठचा कार्यभार डॉ. संजय भावे यांच्याकडे

दापोली : डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोलीचे कुलगुरू डॉ. संजय सावंत यांना हृदयविकाराचा त्रास जाणवू लागल्याने पुणे येथील रुबी हॉल क्लिनिक या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते, त्यांना विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला असून कुलगुरू पदाचा कार्यभार विद्यापीठाचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. संजय भावे यांचेकडे देण्यात आला आहे. कुलगुरू संजय सावंत हे आजारी असल्याने विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कार्यालयीन आदेश काढले असून त्यात कुलगुरू डॉ. संजय सावंत रजेवरून परत येईपर्यंत विद्यापीठाचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. संजय भावे कुलगुरू पदाची जबाबदारी पार पाडतील मात्र दरम्यानच्या काळात त्यांना कोणतेही आर्थिक, प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. डॉ. संजय भावे हे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली येथील जेष्ठ संचालक असून कुलगुरू डॉ. संजय सावंत रजेवरून परत येईपर्यंत सदर जबाबदारी डॉ. संजय भावे यांचेकडे राहील.

Web Title: The charge of Konkan Agricultural University is Dr To Sanjay Bhave